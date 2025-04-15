سيول تعتزم دعم قطاع أشباه الموصلات بنحو خمسة مليارات دولار

أعلنت سيول الثلاثاء أنّها تعتزم ضخّ 4.9 مليارات دولار إضافية في قطاع صناعة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية بسبب حالة "عدم اليقين المتزايد" الناجمة عن التعرفات الجمركية التي يهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من هذه المنتجات.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إنّه "تمّ التخطيط لخطة استثمار مالي هجومية لمساعدة الشركات المحلية على مواجهة التحديات المتزايدة في سباق أشباه الموصلات العالمي".

وأضافت أنّ برنامج دعم قطاع الرقائق سيزيد بمقدار 4.9 مليارات دولار.

ويأتي قرار سيول غداة قول ترامب إنه سيعلن "خلال الأسبوع المقبل" فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من أشباه الموصلات.

بدوره، قال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك إنّ الرسوم الجديدة على أشباه الموصلات قد تدخل حيّز التنفيذ "في غضون شهر أو شهرين".

وهذه الرقائق تُعتبر حيوية لكبريات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أعفيت واردات الولايات المتحدة من هذه الرقائق من التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب مؤخرا على شركاء بلاده التجاريين.