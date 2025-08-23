النفط الروسي يدخل أمريكا والهند نفق «الخطوط الحمر»



ارتفعت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والهند ودخلت نفق «الخطوط الحمر» ونبرات التهديدات والوعيد، وارتفاع سقف التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته التي تتعامل مع قضية النفط الروسي بازدواجية المعايير، حيث تغلظ العقوبات على الهند، وتغض الطرف عن الصين ودول الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار حفيظة الحكومة الهندية.



المصالح الوطنية

دافع وزير الخارجية إس جايشانكار بشدة عن علاقات الهند مع روسيا في مجال الطاقة، مؤكداً دورها في استقرار أسعار النفط العالمية وخدمة المصالح الوطنية. وأكد حق الهند في اتخاذ القرارات بشكل مستقل، مجيباً على الانتقادات الموجهة لمشتريات النفط الخام الروسي، مؤكداً أن أوروبا وأمريكا تشاركان أيضاً في مثل هذه المعاملات.

اتفاقية التجارة

وفي ظل التوترات المستمرة بين الهند والولايات المتحدة بشأن الجمود في اتفاقية التجارة واستمرار الهند في شراء النفط الخام من روسيا، أكد جايشانكار أن سياسات الهند ستكون في مصلحتها الوطنية. وذلك عبر حديثه في منتدى القيادة العالمية الذي تنظمه صحيفة إيكونوميك تايمز، ويرسل إس جايشانكار رسالة واضحة مفادها أن الهند تشتري النفط الخام من روسيا من أجل مصلحتها الوطنية وكذلك من أجل المصلحة العالمية.



خطوط الهند الحمراء

وأقر جايشانكار بوجود مشكلات في محادثات صفقة التجارة مع إدارة دونالد ترامب، وقال إن الهند لديها «خطوطها الحمراء». فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الهند اعتباراً من 7 أغسطس على السلع الهندية المصدرة إلى أمريكا. ومن المتوقع أن تطبق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على تجارة النفط الخام الهندية مع روسيا اعتباراً من 27 أغسطس فصاعداً.



تجارة النفط الخام

قدم جايشانكار دفاعاً قوياً عن علاقة الطاقة بين الهند وروسيا اليوم السبت، مؤكداً أن شراء النفط يخدم المصالح الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بشراء النفط الخام والقيود المفروضة عليه، قال جايشانكار: «يتم تقديمه كقضية نفطية، لكنه لا ينطبق على أكبر مستورد، الصين. وهي ازدواجية في المعايير والتعامل سبق وأن رفضتها الهند ومضت قدماً في شراء النفط الروسي الخام».