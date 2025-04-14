«كويك أب» الإماراتية للتجارة الإلكترونية تطلق عملياتها في السعودية



أعلنت شركة «كويك أب»، مزود الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن نجاحها بإطلاق خدماتها الأساسية في تنفيذ وتوصيل الطلبات في السعودية، ما يمثل خطوة هامة في مسيرة توسعها الإقليمي، انطلاقاً من الدعم الاستراتيجي الذي قدمه «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، والذي أسهم بشكل كبير في توسيع أعمال «كويك أب»، ومضاعفة حجم عملياتها خلال العامين الماضيين.



يأتي ذلك على إثر الدور البارز الذي أسهمت به الشركة في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وانسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى توفير حلول لوجستية متكاملة للشركات، على امتداد دول مجلس التعاون.



وتختص «كويك أب»، التي تأسست في الإمارات عام 2017، بتقديم حلول لوجستية متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية، وبشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنها من الاستفادة من خدمات التخزين والفرز والتغليف والتوصيل. وعلى إثر إطلاق عملياتها في المملكة، أصبح الآن بإمكان العملاء التجاريين داخل السعودية، الاستفادة من خدمات «كويك أب»، لتنفيذ وتوصيل طلبات عملائهم بسرعة وسهولة وكفاءة.



دعم استراتيجي

وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «إن دعم نجاح المبتكرين من ذوي الإمكانات العالية، والذين يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، يعد أحد الركائز الأساسية لصندوق محمد بن راشد للابتكار. وتعد «كويك أب» مثالاً مهماً، يؤكد أن حصول الشركات على الدعم الاستراتيجي، مقترناً بالابتكار والخبرة العميقة في السوق، يمكّنها من النمو وإحداث أثر اقتصادي ملموس».

وأضافت أنه على امتداد السنوات القليلة الماضية، عملنا مع «كويك أب» عن قرب، من خلال برنامج الضمانات، ورأينا القدرات الكبيرة التي تتمتع بها، والتي ستمكنها من إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. ويعكس توسع الشركة في السعودية، قدرتها على توظيف خبراتها وحلولها المبتكرة لاختراق أسواق جديدة، ونحن نتطلع قدماً لمتابعة نموها وتطورها المتواصل في مختلف أرجاء المنطقة.



تحفيز النمو

من جانبه، قال باسل الكوسا الرئيس التنفيذي لشركة «كويك أب»: «يمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية، خطوة طبيعية نحو الأمام، تمليها احتياجات عملائنا المتطورة باستمرار. ومع تزايد الطلب على خدمات لوجستية أكثر كفاءة وسلاسة عبر الحدود، فإننا نفخر بتوسيع نطاق خدماتنا، لتشمل الأسواق المجاورة. ونحن ننظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة واحدة ومترابطة للتجارة الإلكترونية، حيث ينعكس تطوير الكفاءة التشغيلية في سوق ما، على أداء الأسواق الأخرى في المنطقة. ولا شك أن بناء منصة قوية ومتكاملة، سيمكننا من توسيع نطاق خدماتنا، وإرساء منظومة خدمات لوجستية تشاركية متقدمة، تدعم انسيابية الحركة، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وترتقي بمعايير الابتكار في هذا المجال. نحن على ثقة بأن نجاحنا في الإمارات، يشكل قاعدة صلبة لانطلاقتنا في السوق السعودية، ونتطلع قدماً إلى التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية في المملكة، والمساهمة بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني».



ويعتبر صندوق محمد بن راشد للابتكار، أحد العوامل الرئيسة وراء نجاح «كويك أب»، حيث قدم الدعم اللازم للشركة، من خلال برنامج الضمانات التابع له. وساهم هذا الدعم الاستراتيجي في تمكين «كويك أب» من توسيع عملياتها، ومضاعفة حجم أعمالها خلال عامين فقط، بالإضافة إلى زيادة قاعدة عملائها 77 % سنوياً بين 2023 و2024، لتصل إلى 25 ضعفاً منذ عام 2021. وتواصل الشركة مسيرتها نحو تحقيق الربحية بحلول الربع الأخير من عام 2025.