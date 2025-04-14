«الأوراق المالية والسلع» تدعو المساهمين لاستلام توزيعات أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015



دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المساهمين إلى سرعة استلام أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015، من خلال «بنك أبوظبي الأول» بصفته وكيل دفع يتولى تقديم الخدمة للجمهور، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة، وضمان استلامهم لكل توزيعات أرباحهم المستحقة عن تلك الفترة.



ووفق بيان صحافي، يمكن للمساهمين تقديم طلباتهم في أي وقت عبر خدمة «الأرباح غير المستلمة» المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك واختيار قسم «الخدمات المصرفية للاستثمار - الأرباح غير المستلمة»، وسيقوم البنك بدراسة الطلب وتحويل توزيعات الأرباح لحساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً كل المستندات والبيانات المطلوبة.



ويتعين على المساهمين مستخدمي الخدمة إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم وآي بان «IBAN»، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية الأسهم إن وجدت.

وبحسب البيان الصحافي ففي حال وجود أي شكاوى متعلقة بالخدمة، يمكن للمساهمين إرسالها للبنك عبر البريد الإلكتروني، حيث سيقوم البنك بمراجعة الشكوى والعمل على إغلاقها خلال 10 أيام عمل، وفي حال تأخر معالجة الشكوى، يمكن للمساهم إحالتها للهيئة عبر البريد الإلكتروني «sca_dc@sca.ae»، مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالطلب والشكوى الأولى المقدمة لبنك أبوظبي الأول.



وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كل توزيعات أرباحهم غير المستلمة بما يلبي توقعاتهم، وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز.