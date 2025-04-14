ريسبونس بلس القابضة توزع أرباحاً بقيمة 20 مليون درهم على المساهمين



أعلن مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة، أكبر مزود للخدمات الطبية الطارئة والرعاية ما قبل دخول المستشفى في المنطقة، عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 20 مليون درهم على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد 11 أبريل في المقر الرئيسي للشركة، وسيمكن القرار مساهمي الشركة من الحصول على 0.10 درهم للسهم الواحد، ليشكل إجمالي الأرباح 10% من رأس مال الشركة.



ولفتت ريسبونس بلس القابضة إلى أنه تم تحديد تاريخ آخر استحقاق في 17 أبريل 2025، يليه تاريخ توزيع الأرباح السابقة في 18 أبريل 2025، وتاريخ إغلاق السجل في 21 أبريل 2025.



وناقش اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة RPM مسيرة نمو الشركة عام 2024. وخلال العام، ارتفعت الإيرادات 32% من 346.1 مليون درهم 2023 إلى 456.5 مليوناً في 31 ديسمبر 2024 وارتفع صافي الربح 8% إلى 53.5 مليون درهم مقابل 49.4 مليون درهم في العام السابق.

قيمة مضافة

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: «بناءً على النتائج القوية التي حققتها شركة RPM خلال عام 2024، يؤكد إعلان توزيع أرباح بقيمة 20 مليون درهم التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة لمساهميها، وذلك بفضل ثقتهم واستثمارهم في رؤية الشركة المستقبلية لبناء شركة أكثر قوة وتطوراً».



من جهته، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «تعتمد ريسبونس بلس القابضة استراتيجية ناجحة من خلال التوسع في أسواق وقطاعات جديدة، وتسخير قوة الابتكار لتعزيز كفاءة التكلفة، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها».



وتضم شركة ريسبونس بلس القابضة، شركة ريسبونس بلس ميديكال، التي تدير أكثر من 420 عيادة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، وتتميز بقائمة عملاء من الدرجة الأولى وحضور متفرد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند. كما تضم المجموعة شركات تابعة أخرى مثل بروميثوس ميديكال، أوكيو ميد كلينك، شركة ريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبية، ومركز هيلث تك للتدريب.