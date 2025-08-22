«الصير مارين» تكشف عن استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق استراتيجية التحول الشامل للذكاء الاصطناعي، ليصبح حجر الزاوية في المرحلة المقبلة من مسيرة الشركة، عبر تبني أكثر الأنظمة ذكاءً لتعزيز الأتمتة في بناء السفن، وتصنيع القوارب المسيرة ذاتية القيادة، وإدارة الأسطول، والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.



كما أطلقت الصير مارين نظام «نوفا»، مراقب مجلس الإدارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من دون حق التصويت، ليكون الأول من نوعه في القطاع البحري بدولة الإمارات ويمثل اسم «نوفا» اختصاراً لمصطلح «المراقبة العصبية والأتمتة الافتراضية»؛ حيث يعزز النظام حوكمة الشركة الداخلية، ويسمح بتوجيه الأسئلة والاستفسارات المباشرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة، ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية لقرارات الشركة، كما يدعم الاستفادة بشكل مثالي من ميزانيتها، والإشراف آلياً على شركاتها التابعة وكياناتها المشتركة.



وتم تطوير نظام «نوفا» من قبل شركة «أليريا»، ويمكنه معالجة مختلف أنواع البيانات المالية والتشغيلية المتفرقة، وربطها مع معلومات الأسواق، ومن ثم تحويلها إلى تحليلات استراتيجية بشكل حي ومباشر، ويستفيد النظام من قدرات التعلم المستمر للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديد الحالات الشاذة وغير الطبيعية، وتوليد الرؤى التنبؤية، لتمكين مجلس الإدارة من الإشراف بذكاء على دورة العمل، لتعزيز جاهزية السفن وسلامتها التشغيلية.



معايير السلامة

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: «لطالما شكل الذكاء الاصطناعي ركيزة لعملياتنا. فمن إدارة الأسطول وبناء السفن إلى تطوير القوارب المسيرة ذاتية القيادة والتصنيع المتقدم، نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب عملياتنا؛ إذ يتيح لنا زيادة كفاءتنا، وتحسين معايير السلامة، ورفع مستوى الأداء في جميع قطاعات أعمالنا. ويمثل إطلاق نظام «نوفا» محطة فارقة في هذه الرحلة؛ حيث يحول البيانات إلى معلومات فورية، تعزز عملياتنا اليومية وقدرتنا التنافسية على المدى البعيد».