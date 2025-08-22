«سوليتير» تطلق عملياتها باتجاه البر الرئيسي للصين



أعلنت سوليتير، شركة الشحن الجوي الإماراتية المتخصصة في معاملات الأعمال وخدمات الشحن السريع اليومية المجدولة وخدمات تأجير الشحن الجوي، والتي تقدم حلول الشحن الجوي المخصصة بين دبي وبعض أهم طرق التجارة الرئيسية في دول الجنوب العالمي، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة أورومتشي الصينية. ويعزز هذا المسار الجديد شبكة المسارات المتنامية للشركة، فضلاً عن أنه يعمق الروابط التجارية بين اثنين من أكثر اقتصادات العالم حيوية.



وتعد الخدمة الجديدة أول مسار جوي مباشر تطلقه سوليتير باتجاه البر الرئيسي للصين، وهي تأتي بعد التشغيل الناجح لخدماتها باتجاه هونج كونج، وإنجازاتها المهمة في سياق استراتيجيتها للتوسع في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

إلى ذلك، تمثل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 101.8 مليار دولار عام 2024، بزيادة 7٪ مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في 2025.



حلول موثوقة

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: «تعد الصين حجر الزاوية في رؤيتنا لربط دول الجنوب العالمي بحلول شحن جوي سريعة وموثوقة ومدعومة بالتكنولوجيا. وترتبط دولة الإمارات مع الصين بشراكة استراتيجية راسخة في مجالي التجارة والتكنولوجيا. ولن يقتصر دور هذا المسار الجديد على تسهيل التجارة فحسب، بل سيعزز أيضاً الجسر الاقتصادي الحيوي بين البلدين، ما يتيح تدفق البضائع بسلاسة ويسهم بتعزيز الازدهار والرخاء في أنحاء دول الجنوب العالمي».



وتعد أورومتشي مركزاً حيوياً للتجارة والنقل يربط الصين بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا. وتعرف المنطقة تاريخياً بأنها آخر محطة رئيسية على طريق الحرير، كما أن قربها الجغرافي من المسارات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق (BRI) يجعل منها بوابة لوجستية حيوية. وتتزايد أهمية هذه المنطقة بسرعة مع تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وعمليات الشحن العاجلة، والسلع

عالية القيمة.

وتوفر شركة سوليتير من خلال ربط دبي مباشرة بمدينة أورومتشي، عبوراً أسرع للبضائع الحساسة للوقت، مثل الإلكترونيات والأدوية والسلع العصرية والسلع القابلة للتلف، ما يلبي الطلب المرتفع على طريق يتمتع بأهمية استراتيجية.



فرص هائلة

وأضاف عثمان: «لا يمثل إطلاق خدماتنا نحو مدينة أورومتشي مجرد إضافة مدينة جديدة إلى شبكتنا المتنامية، بل إن ذلك يفتح أمامنا بوابة إلى منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية سريعة النمو في غرب الصين. ونحن نرى فرصاً هائلة عبر توفير خدماتنا في الأسواق الصينية وتعزيز دور الإمارات مركزاً لوجستياً رائداً».



وتشغل شركة سوليتير حالياً أسطولاً متعدد الاستخدامات يضم 5 طائرات شحن من طراز بوينج 800 -737، ومن المقرر انضمام طائرتين إضافيتين بحلول نهاية أغسطس 2025. وتطمح الشركة إلى توسيع أسطولها إلى 20 طائرة بحلول عام 2027، انطلاقاً من رؤية جريئة تهدف إلى ربط أكثر من 50 مدينة ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها ست ساعات طيران من دبي.



وتدير شركة الشحن الجوي انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي والتي تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع، خدمات شحن سريع للميل المتوسط عبر طرق تجارة رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية ودول وسط آسيا والآن الصين.