«طيران الإمارات» تجربة ذواقة لعملاء الدرجة الأولى بالكافيار الفاخر



تقدم «طيران الإمارات» لعملائها في الدرجة الأولى أفخر أنواع كافيار أوسيترا في العالم ومع إتاحة الفرصة لعملاء الدرجة الأولى للاستمتاع بكميات غير محدودة من الكافيار على متن الطائرة، شهدت «طيران الإمارات» زيادة تجاوزت 30 % في استهلاك الكافيار مقارنة بالعام الماضي.

وتعد رحلات «طيران الإمارات» بين دبي ولندن هي الأعلى من حيث عدد العملاء الذين يستمتعون بالكافيار، تليها الرحلات من وإلى دبي وباريس وسيدني، ثم موسكو وبانكوك.



وطورت «طيران الإمارات» طقساً مميزاً لتقديم الكافيار يحظى بتقدير عملاء الدرجة الأولى لالتزامه بالرعاية الفائقة لهذه الوجبة الفاخرة. ولضمان تجربة مثالية في كل مرة، تستثمر «طيران الإمارات» بشكل كبير في تخزين الكافيار وتقديمه بالشكل الصحيح، بما في ذلك توفير خدمة سائق مخصص لنقل الكافيار من وإلى الطائرات 3 مرات يومياً.



ويستمتع عملاء الدرجة الأولى على متن «طيران الإمارات»، بكميات غير محدودة من الكافيار، ويقدم كطقس فاخر يبرز ندرته. ويبدأ طاقم الطائرة بارتداء القفازات البيضاء ووضع مفرش طاولة من الكتان، ثم تُوضع مجموعة من التجهيزات المصممة بعناية على المفرش لتكمل تجربة الكافيار بالكامل تتضمن خبز ميلبا المحمص، والبلينيس، وصفار البيض، وبياض البيض، والثوم المعمر، والبصل الأبيض، والقشدة الحامضة، والليمون، كما يدعو الطاقم العملاء لتذوق الكافيار.



وكما هو المعتاد مع الكافيار الفاخر، يُقدّم للعملاء ملعقة مصنوعة من الصدف لضمان تذوق النكهات الفريدة والخفية للكافيار دون تشويه بمواد أخرى، وأخيراً يوضع وعاء تقديم الكافيار المنقوش باسم «طيران الإمارات»، ويتم رفع الغطاء بشكل احتفالي ليُكشف عن الكافيار المتلألئ.



وتقدّم «طيران الإمارات» كافيار أوسيترا المستخلص من سمك الحفش السيبيري. يتميز هذا النوع بحجمه المتوسط ولونه الذي يتراوح بين الرمادي الداكن والبني أو الأسود، مع طعم ناعم ونظيف وملمس رقيق ونكهة ملحية خفيفة. وينمو هذا النوع في الأنظمة النهرية الكبرى التي تصب في المحيط القطبي الشمالي، بما في ذلك أنهار أوبي ولينا وينيسي في سيبيريا. ويُختار الحفش السيبيري لإنتاج الكافيار لسرعة نموه وقدرته على التكيف مع بيئات الاستزراع، إذ قد يصل طوله إلى مترين ووزنه نحو 100 كجم، مع العلم أن الحفش المستزرع قد يكون أصغر حجماً. ويبدأ هذا النوع في إنتاج البيض عادة بين سن 5 إلى 7 سنوات، مما يجعله خياراً مثالياً للاستزراع المستدام للكافيار.



وباعتبار «طيران الإمارات» أكبر مشغل عالمي للدرجة الأولى على الرحلات الدولية، مع توفير 26800 مقعد أسبوعياً وأكبر عدد من مقاعد الدرجة الأولى في الصناعة، فإن الطلب على الكافيار كبير جداً. وكجزء من عملية إنتاج دقيقة، يتم غسل الكافيار بالماء، وإضافة الملح إليه، وتخزينه في مبرد قبل تسليمه إلى المورد «غورميه هاوس» في دبي. وهناك يتم تعبئته في علب مفرغة الهواء، ومعالجته حرارياً، وتبريده وتخزينه في المبردات قبل تسليمه إلى «طيران الإمارات».