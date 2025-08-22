مجدداً.. أمريكا تتهم الهند بـ«غسيل» النفط الروسي

تلبدت سماء العلاقات الأمريكية الهندية، لتنذر بحرب تجارية طويلة الأمد، مع تزايد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الهند، بسبب إصرار نيودلهي على عدم التخلي عن شراء النفط الروسي؛ وهو ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه غسيل للنفط الروسي لتمويل الحرب على أوكرانيا.



تهديدات صريحة

وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إنه يتوقع فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات من الدولة الواقعة جنوب آسيا، كما هو مخطط له في الأسبوع المقبل بحسب (د ب أ).

وأكد نافارو للصحفيين -أمام البيت الأبيض عندما تم سؤاله عن الرسوم الجمركية على الهند، والتي من المقرر أن تتضاعف في 27 أغسطس- أنه يرى ذلك سيحدث، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف «لا يبدو أن الهند تريد الاعتراف بدورها (روسيا) في سفك الدماء، لا تريد ذلك ببساطة. إنها تتقرب من شي جين بينج (الرئيس الصيني) وهذا ما تفعله».



فرق الأسعار

واتهم بيتر نافارو الهند بأنها لا تحتاج للنفط الروسي، رافضاً ادعاءاتها بوجود حاجة ضرورية له، واتهم نيودلهي بأنها تستفيد من فرق الأسعار، حيث تشتري النفط الروسي بأسعار مخفضة، ثم تقوم بتكريره وإعادة بيع منتجاته بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية، ومنها أوروبا وأفريقيا وآسيا.



مخطط مربح

ووصف نافارو هذا الإجراء بأنه «مخطط مربح» لشركات التكرير الهندية، و«غسيل للنفط الروسي» لمصلحة الكرملين. ووفقاً له، فإن الأموال التي تجنيها روسيا من هذه الصفقات تُستخدم لتمويل حربها في أوكرانيا، ما يضع عبئاً أكبر على دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يضطرون لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحسب Times of India.

وخلط نافارو بين هجومه وبعض عبارات المديح، حيث وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه «زعيم عظيم»، لكنه ناشد الهند أن تعيد النظر في موقفها، قائلاً: «إن ما تفعله لا يخلق السلام، بل يديم الحرب».



موقف الهند

تأتي تصريحات نافارو في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، مع تهديد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% بحلول 27 أغسطس. وقد دافع نافارو عن هذه الرسوم، متهماً الهند بـ«الغش في التجارة» وفرض «رسوم مهراجا (Maharaja tariffs)» عالية على السلع الأمريكية.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مجدداً، صداقتها طويلة الأمد مع روسيا في ظل فرض ضريبة باهظة بنسبة 50%، وتحركت لتخفيف التوترات مع منافستها الإقليمية الصين في الأيام الأخيرة.

منطق محير

وقال وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار: إن منطق الولايات المتحدة «محير للغاية»، مشيراً إلى أن الهند ليست أكبر مشتر للنفط الروسي، وأن دولاً مثل الصين والاتحاد الأوروبي تستورد كميات كبرى من الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وأكد جايشانكار أن الهند تشتري النفط بناء على «عوامل السوق» بهدف تأمين الطاقة لشعبها الذي يبلغ 1.4 مليار نسمة.

كما أصدرت وزارة الخارجية الهندية بياناً قالت فيه: «إن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة على أفعال تقوم بها دول أخرى في مصلحتها الوطنية هو أمر مؤسف للغاية وغير مبرر».