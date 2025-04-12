قيمته 644 مليوناً..يخت بيل غيتس الفاخر يثير «أزمة تملك»

أثار يخت فاخر تبلغ قيمته 644 مليون دولار للملياردير الأمريكي بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»،«أزمة تملك» بين مليارديرات العالم بعد أن أعلن بيل غيتس استعداده لبيع اليخت، وهو الأمر الذي فتح شهية عدداً من المليارديرات لشرائه وفقًا لموقع Luxury Launches .

اسطورة بحرية

تم بناء السفينة التي يبلغ طولها 390 قدماً، والتي أطلق عليها اسم "Breakthrough"، من قبل شركة بناء السفن الهولندية Feadship في عام 2021 وتم إطلاقها بعد ثلاث سنوات كأول يخت فاخر يعمل بالهيدروجين في العالم - وهي مجهزة بوسائل الراحة المناسبة للمليارديرات، بما في ذلك غرفتي نوم كبيرتين، وحمام سباحة لا متناهي خاص، ومهبط للطائرات العمودية، وسبا، وصالة ألعاب رياضية.

صديق للبيئة

يعمل اليخت الفاخر الصديق للبيئة بالطاقة "الخضراء"، حيث أن انبعاثاته الوحيدة هي الماء، وذلك بفضل خزانين مغلقين بالفراغ يبلغ وزنهما 28 طنًا يمدان السفينة بالهيدروجين السائل.

في حين لم يؤكد Feadship أو Gates بشكل صريح أنه كلف ببناء اليخت الفاخر - المعروف أيضًا باسم Project 821 - فقد تم الإبلاغ على نطاق واسع أنه ينتمي إلى أغنى شخص في العالم وهو الشخص الثالث عشر .

مع ذلك، حتى مع كل وسائل الراحة الباذخة والتكنولوجيا الثورية، يبدو أن المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت مستعد للتخلي عن اليخت، وفقًا لموقع Luxury Launches .

منافس قوي

وأضافت الصحيفة أن الملياردير الكندي والرئيس التنفيذي لشركة Green For Life Environmental باتريك دوفيغي مرتبط بشراء اليخت الفاخر الذي تبلغ قيمته 644 مليون دولار.

وتقدر القيمة الصافية لثروة دوفيجي بنحو مليار دولار، وهو الشخص السابع والتسعين الأكثر ثراءً في كندا.

وُلد دوفيغي في أونتاريو الكندية، وبدأ مسيرته كحارس مرمى محترف في هوكي الجليد، قبل أن يتجه إلى عالم الأعمال. أسس شركته عام 2007، لتتجاوز مداخيلها اليوم 2.7 مليار دولار.

يعيش مع زوجته البرازيلية فرناندا دوفيغي وأطفالهما الخمسة في حي "روزدايل" الفاخر بمدينة تورنتو، كما يمتلكون جزيرة خاصة في "موسكوكا"، ومنزلًا في آسبن اشتروه مقابل 59.75 مليون دولار وكان مملوكًا سابقًا للنجم جاك نيكلسون، إلى جانب عقارات على الساحل الغربي الكندي.

قال جيمي إدميستون، الرئيس التنفيذي لشركة إدميستون، إحدى شركات الوساطة وإدارة اليخوت الفاخرة الرائدة في العالم، إن Breakthrough هو بمثابة تغيير جذري لمعايير اليخوت الفاخرة.

قال إدميستون، وفقًا لموقع Luxury Launches : "إنه أروع يخت بُني على الإطلاق. إنه اليخت الذي سيُغير كل شيء".

ومع ذلك، فإن دوفيجي ليس غريباً على امتلاك يخت فاخر.

اشترى الملياردير AHPO، وهو يخت فاخر بطول 377 قدمًا وستة طوابق، من الملياردير مايكل لي تشين في عام 2023 مقابل 362 مليون دولار، لكنه الآن يفترق عنه بعد أقل من عامين من ملكيته، وفقًا لشركة Luxury Launches.

تدخل إيلون ماسك

واشارت ذات التقارير قبل الاعلان عن ملكية بيل غيتس لليخت العالمي بانه صمم خصيصاً للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لان اليخت بقدر ما يجسده من فخامة، فإنه أيضاً يحمل رسالة قوية في دعم الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، وهي معايير يحرص ماسك على مراعاتها، فهو صاحب النقلة المذهلة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعد سيارات تيسلا مفخرة في الطاقة النظيفة لكنه لم يشير إلى ملكيته لليخت، ان اشارت التقارير إلى مفاوضات سرية للاستحواذعليه .

صفقة تجارية ضخمة

تم إدراج Breakthrough في البداية للبيع بعد وقت قصير من إطلاقه في مايو 2024 مقابل ما يزيد عن 600 مليون دولار، وفقًا لصحيفة The Sun.

أما بالنسبة لغيتس، فإذا تمت عملية البيع، فسوف تكون بمثابة صفقة تجارية ضخمة أخرى بالنسبة لقطب التكنولوجيا.