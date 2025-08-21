وجبات «كومبو» تضع ماكدونالدز في مأزق

تعتزم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «ماكدونالدز» خفض أسعار وجباتها المجمّعة «كومبو ميلز» بعدما أثارت الأسعار المرتفعة صدمة لدى الزبائن، إذ وصلت بعض وجبات «بيغ ماك» في الولايات المتحدة إلى 18 دولاراً.

وجاء القرار بعد أسابيع من المفاوضات بين الشركة وأصحاب الامتياز، حيث عرضت «ماكدونالدز» تقديم دعم مالي للمطاعم في حال وافقوا على تخفيض الأسعار، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

واتفقت الشركة مع أصحاب الامتياز في الولايات المتحدة على أن تبقى أسعار ثماني وجبات كومبو أقل بنسبة 15% من مجموع أسعار المكونات الفردية لها. كما ستطرح هذا العام عروضاً خاصة، من بينها وجبات إفطار بسعر 5 دولارات، ووجبات «بيغ ماك» و«ماك ناجتس» بسعر 8 دولارات.

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي «ماكدونالدز» لاستعادة سمعتها في تقديم وجبات بأسعار معقولة، بعدما شعر المستهلكون ذوو الدخل المحدود بأن الأسعار تجاوزت طاقتهم. وقال جو إيرلنغر، رئيس عمليات الشركة في الولايات المتحدة، في رسالة داخلية عقب تقرير الأرباح الأخير: «العملاء يقولون لنا إنهم بحاجة إلى مزيد من القدرة على تحمل الأسعار، وهو ما يميز علامة ماكدونالدز».

ضغوط التضخم وتراجع الإقبال

ويعاني قطاع المطاعم، وخاصة الوجبات السريعة، من تراجع في الإقبال مع استمرار التضخم وعدم يقين المستهلكين تجاه الاقتصاد الأميركي. وتشير بيانات «بلاك بوكس إنتليجنس» إلى أن حركة الزبائن للمطاعم الأميركية تراجعت 1.7% منذ بداية العام، فيما هبطت بنسبة 2.7% في مطاعم الوجبات السريعة.

ورغم أن مبيعات ماكدونالدز المماثلة في الولايات المتحدة سجلت نمواً في الربع الأخير بعد تراجع استمر فصلين متتاليين، فإن عدد الزبائن بقي دون التوقعات.

جدل متكرر مع أصحاب الامتياز

العلاقة بين «ماكدونالدز» وأصحاب الامتياز لطالما شهدت خلافات بشأن الأسعار، خاصة مع ارتفاع التضخم منذ 2021. فبينما شجّعت الشركة المطاعم على تجنّب رفع الأسعار في أبرز عناصر القائمة، طالب أصحاب الامتياز بإلغاء بعض العروض مثل مشروبات الدولار الواحد، نتيجة ارتفاع التكاليف.

ولإقناعهم بالانضمام إلى برنامج التخفيض الجديد، عرضت «ماكدونالدز» تعويض المطاعم التي قد تتكبّد خسائر من هذه الخصومات، مع المساهمة سوياً في تمويل الحملات التسويقية.

ووفق بيانات الشركة، ارتفع سعر وجبة «بيغ ماك» الكومبو بنسبة 27% بين عامي 2019 و2024، نتيجة التكاليف المتزايدة لأصحاب الامتياز الذين يحددون أسعارهم عادة بشكل مستقل.