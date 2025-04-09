"الإمارات للألمنيوم" تطلق الموسم الثالث من برنامج "رامب-آب"

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، إطلاق الموسم الثالث من برنامج "رامب - آب" لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين بما يتماشى مع المبادرة الوطنية "موطن ريادة الأعمال 2031".

وتم إطلاق برنامج "رامب - آب" بدعم من وزارة الاقتصاد، وتنفذ الإمارات للألمنيوم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة “C3”، لتقديم دورات تدريبية مكثفة وتوجهات من قٍبل خبراء عالميين لرواد الأعمال بهدف دعم مشاريعهم الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة في الدولة.

واستقطب البرنامج، خلال الموسمين السابقين، المئات من رواد الأعمال الطموحين، وأسهمت هذه الشركات في توفير أكثر من ألف فرصة عمل، كما تجاوزت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها رائدات الأعمال من النساء في الموسمين السابقين من البرنامج حوالي 35%.

ويشارك في هذا الموسم مايكروسوفت الإمارات من خلال ورش عمل تدريبية وبرامج إرشادية، تركز على تطوير الإستراتيجيات القائمة على التكنولوجيا لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة.

وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن الشراكة المستمرة بين وزارة الاقتصاد وشركة الإمارات للألمنيوم، تمثل نموذجاً رائداً للتعاون الفعّال، مؤكدة أن التعاون قد أثمر عن وصول العديد من الشركات المتأهلة لنهائيات الدورات السابقة من برنامج "رامب - آب" إلى قائمة "100 شركة من المستقبل" في الإمارات، كما أن عدداً من الشركات المدرجة في القائمة نفسها شاركت في البرنامج، ما يؤكد قيمة هذه الشراكة وأثرها الإيجابي.

من جانبه، أكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن تمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكدا عملهم على توفير الدعم والأدوات اللازمة لتحويل أفكار الشباب المبتكرة إلى مشاريع مميزة ذات مردود إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

من ناحيته، أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن ريادة الأعمال تشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.

وأوضح أن برنامج "رامب - آب" يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب المبتكرين من إطلاق مشاريعهم وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، متطلعا لإنضمام عدد من الشركات الناشئة التي ستشارك هذا العام إلى قائمة الموردين المحليين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تنفيذ مشاريع تجريبية مع المشاركين، بهدف توطين مشترياتها ودعم نمو الشركات المحلية، فيما تم فتح باب تقديم التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج وسيغلق في 11 مايو 2025، وتدعو الشركة رواد الأعمال الطموحين وأصحاب الشركات الناشئة على التقدم للحصول على فرصة المشاركة في هذه المبادرة.