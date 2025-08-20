بيع فيلا بـ 260 مليون درهم في تلال الإمارات

شهدت دبي بيع فيلا سكنية فاخرة في منطقة «تلال الإمارات» بقيمة 260 مليون درهم تقع على مساحة 50 ألف قدم مربعة، تضم 7 غرف نوم فاخرة، مع إطلالات بانورامية ساحرة على البحيرات وملعب الغولف في «مونتجمري».

وكشفت شركة «إيدين العقارية»، عن تحقيق إنجاز غير مسبوق، بعدما أنجزت بنجاح صفقة بيع استثنائية لفيلا مستقلة مُشيدة على قطعة أرض واحدة في منطقة تلال الإمارات، بقيمة بلغت 260 مليون درهم. وتُعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ مبيعات الفلل المستقلة داخل هذا الحي السكني الفاخر.

ويمتد العقار على مساحة 50 ألف قدم مربعة، ويضم 7 غرف نوم فاخرة، مع إطلالات بانورامية ساحرة على البحيرات وملعب الغولف الراقي «مونتجمري».

وتولى فابريسيو سالتيني، الشريك الإداري لدى شركة «إيدين العقارية»، قيادة هذه الصفقة المميزة مُمثلاً عن البائع، في حين تولى مايكل شارالامبوس، المدير المشارك لدى «دبي سوذبيز إنترناشونال ريالتي»، تمثيل المشتري.

وقال فابريسيو سالتيني: «اعتمدنا في التعامل مع هذا العقار الفريد، بصفتنا ممثلين عن البائع، استراتيجية تعكس قيمته ومكانته الرفيعة، من خلال إدارة دقيقة ومُحكمة وحرص تام على الالتزام بأقصى معايير السرية والخصوصية».

وقال بارني كرومبتون، الشريك المؤسس لـ«إيدين العقارية»: «إن مشاركتنا في 3 من أصل 4 صفقات كبرى في تلال الإمارات لا تُعد مجرد إنجاز عابر، بل دليل واضح على متانة ومرونة سوق العقارات الفاخرة في دبي. فالطلب العالمي على الأصول النادرة في هذه المدينة المميزة، لا يزال في أعلى مستوياته، فيما تواصل تلال الإمارات تعزيز موقعها كوجهة استثمارية فاخرة مفضلة لأصحاب الثروات الكبيرة».

ويشكل هذا الإنجاز محطة بارزة تعزز ريادة شركة «إيدين العقارية» في سوق العقارات الفاخرة بمنطقة تلال الإمارات، حيث نجحت، بالتعاون مع شركائها، في إتمام بيع 3 من بين 4 عقارات تُعد الأغلى في تاريخ هذه المنطقة، بقيم بلغت 260,000,000 درهم 210,000,000 درهم و209,000,000 درهم.