«بروج» تعتزم رفع توزيعات الأرباح إلى 16.2 فلساً للسهم من 2025



أعلنت «بروج بي إل سي» عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين. وجاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية» التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار)، كما قررت رفع توزيعات الأرباح إلى ما لا يقل عن 16.2 فلساً للسهم الواحد في 2025، عوائد للمساهمين.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة «بروج»، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.



وقال معاليه: «بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي التي تشهدها «بروج»، ستصبح «مجموعة بروج الدولية» واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم «بروج» رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلساً للسهم الواحد في عام 2025، لتشكل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح «مجموعة بروج الدولية» حتى عام 2030. وبناءً على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى دولة الإمارات. وتؤكد هذه الخطوات حرص كل من «أدنوك» و«أو إم في» على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين».

نمو الإنتاج

وستساهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.

وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية شهدت أجواء إيجابية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعراض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.