أكويلا كابيتال توسع تواجدها العالمي بمكتب في أبوظبي



أعلنت شركة أكويلا كابيتال، وهي مؤسسة خاصة يقع مقرها في هامبورغ بألمانيا، تقود الابتكار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة كمستثمر ومطور منذ عام 2001، عن توسعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في أبوظبي وتعيين زكي نسيبة في منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يمثل الإعلان علامة فارقة في توسع أكويلا كابيتال العالمي، ويمكن الشركة من الاستفادة من الفرص الإقليمية والعالمية.

وتماشياً مع الموافقة المبدئية التي تخضع للموافقة التنظيمية النهائية الممنوحة من قبل هيئة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي سيتم إنشاء مكتب أكويلا كابيتال الجديد في المركز المالي الدولي لأبوظبي العالمي (ِADGM).

استثمارات مستدامة

وسوف يقود شركة أكويلا كابيتال الشرق الأوسط الرئيس التنفيذي زكي نسيبة، الذي يطمح إلى تحقيق التوسع إلى منطقة الخليج من فرع الشركة بأبوظبي. وسوف تتيح خبرته الواسعة ومعرفته الإقليمية الاستفادة من المشهد الاستثماري الديناميكي في دول التعاون، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة في الأصول العقارية.

وسوف تقود أكويلا كابيتال الشرق الأوسط عمليات جمع رأس المال والاستثمار في المنطقة نيابة عن الصناديق التي تديرها أكويلا كابيتال - مدير أصول المجموعة المملوكة بشكل مشترك مع البنك التجاري الألماني (كوميرز بنك). وسوف تركز عمليات الشركة على الاستثمارات في أصول التحول في مجال الطاقة والبنى التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات ومشاريع الطاقة المتجددة.

فرص قيّمة

وقال رومان روسلينبرويش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة أكويلا: «نطمح أن تكون أكويلا كابيتال الشرق الأوسط، من مقرها في أبوظبي، بمثابة حلقة وصل بين أعمالنا في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. مما لا شك فيه أن دولة الإمارات توفر فرصاً قيّمة للمستثمرين في الأصول الحقيقية المستدامة. تأتي الفرص مدفوعة باستقرار المنطقة وتركيزها على دفع التنوع الاقتصادي وتحفيز الابتكار وازدهار النظام البيئي للبنية التحتية الخضراء. إن استمرار نمو الطلب على هذه الاستثمارات يعزز مكانتنا ويتيح لنا تقديم خبراتنا إلى المنطقة في الطاقة النظيفة والاستثمار المستدام في البنى التحتية».

ثقة عميقة

ومن جانبه، قال زكي نسيبة، الرئيس التنفيذي لدى شركة أكويلا كابيتال الشرق الأوسط: «إن قرار تأسيس حضور لنا في أبوظبي يعكس ثقتنا العميقة في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات والبنية التحتية سريعة التطور في قطاع الطاقة. يتمثل هدفنا في خدمة المستثمرين المحليين ودعم فرص وصولهم إلى الأسواق الخاصة من خلال إتاحة استراتيجيات أكويلا كابيتال للأصول الحقيقية المستدامة. كما نركز على الاستثمار بالمشاريع الإقليمية التي تدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك منتجات مخصصة للمنطقة. أتطلع إلى قيادة توسع الشركة في هذا السوق الديناميكي، وتحقيق رؤية مجموعة أكويلا طويلة الأمد التي تركز على الاستثمار المستدام على نطاق عالمي».