مجموعة أدنيك تستضيف فعاليات عالمية خلال النصف الأول



تواصل مجموعة أدنيك العمل على ما تحقق من إنجازات بارزة في العام 2024 في إطار سعيها لتحقيق أداء استثنائي في 2025، إذ يستقبل «مركز أدنيك أبوظبي» مئات آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول، والوزراء، وكبار صنّاع القرار.

ويزخر النصف الأول من جدول أعمال العام 2025 بسلسلة من الفعاليات الرائدة والمتميزة التي تعكس مكانة المجموعة ودورها المحوري في استضافة أبرز الفعاليات العالمية، إذ تُغطي هذه الفعاليات قطاعات حيوية تشمل الاجتماعات الحكومية، والتمويل، والرياضة، والطاقة، والمنتجات الاستهلاكية، والدفاع، والتراث الثقافي، والتكنولوجيا، والابتكار، والصناع، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه.

ويُعزز هذا التنوع الواسع من الفعاليات من مكانة أبوظبي محوراً عالمياً رائداً للتعاون والابتكار، عن طريق دفع عجلة الحلول للتحديات المُلحّة وفتح آفاق جديدة من الفرص الواعدة. وتواصل مجموعة أدنيك تعزيز مكانتها الرائدة محركاً رئيسياً لقطاع الفعاليات في المنطقة، عبر استضافة وتنظيم مجموعة متميزة من الفعاليات العالمية التي تجذب مئات الآلاف من الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم، مما يجسد قدرتها الاستثنائية على التعامل بكفاءة مع الفعاليات الكبرى العالمية.

وبدأ العام 2025 بانطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي شمل حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل. فيما تُعد القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُعقد سنوياً في مركز أدنيك أبوظبي، منصة دولية بارزة للتعاون والابتكار في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة المركز وجهة استراتيجية لاستضافة الفعاليات المؤثرة.

واستضاف مركز أدنيك أبوظبي أيضاً مجموعة من الفعاليات البارزة، منها معرض عطايا ومعرض الورق والمناديل الورقية، ومسابقة ذا كروسيبل للياقة البدنية، ومعرض الثريا، ومعرض عروس الخليج والتي جمعت قادة الصناعة والمبتكرين والمهتمين، واستعرضت أحدث الابتكارات في قطاعاتها المتنوعة، بدءاً من الحلول المتقدمة في تصنيع الورق والمناديل الورقية، مروراً بتحديات اللياقة البدنية عالية الطاقة، ووصولاً إلى عروض الأزياء الراقية والفعاليات الثقافية.

وتؤكد هذه الفعاليات الدور المحوري لمركز أدنيك أبوظبي منصة تجمع بين الأعمال والثقافة والترفيه تحت سقف واحد. وفي فبراير استضاف المركز أكبر دورة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس)، إذ استقطبا أكثر من 200 ألف من قادة الدفاع، ورؤساء الدول، وصنّاع القرار، والمتخصصين والخبراء، والزوار، لاستكشاف أحدث التقنيات الدفاعية وبناء تحالفات استراتيجية.

وبرهنت هذه الفعاليات على قدرة مجموعة أدنيك على إدارة أكبر الفعاليات العالمية وأكثرها تعقيداً، وبما يعكس بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها الواسعة في تقديم تجارب استثنائية للعارضين والزوار.

وفي مارس، ومع حلول شهر رمضان المبارك، استضاف مركز أدنيك أبوظبي سلسلة من الفعاليات المجتمعية المتميزة، مثل مجلس كابيتال ومعرض رمضان والعيد. وعرضت شركات من الخليج وآسيا والدول العربية، مجموعة واسعة من الأزياء والأكسسوارات والعطور والهدايا الفاخرة.

ويشهد مركز أدنيك أبوظبي في شهر أبريل الجاري جدول فعاليات حافلاً ومتنوعاً، إذ أُقيمت الدورة الثامنة من المنتدى الخليجي الهندي لمستثمري الفنادق من 7 إلى 8 أبريل، والتي تركز على مستثمري العقارات الفندقية والمطورين وأصحاب الامتياز، وذلك بالتزامن مع مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي، الذي بدأ فعالياته اليوم، ويختتم بعد غد، ويقدم منصة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وتعزيز التضامن، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول.