البورصات الأوروبية تتجه إلى التراجع عند بدء المداولات

تتجه البورصات الأوروبية إلى تسجيل تراجع حاد عند بدء التداول الإثنين في أعقاب البورصات الأسيوية، إزاء تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة حربه التجارية بواسطة الرسوم الجمركية على شركاء بلاده.

وقال جون بلاسارد المتخصص في الاستثمار في شركة ميرابو السويسرية لإدارة الأصول "من المتوقع أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض حاد (الاثنين) في أعقاب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم، وهو ما ينذر بشكل متزايد بتباطؤ اقتصادي".

وقبل حوالى أربعين دقيقة من فتح الأسواق الأوروبية تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية التي تعكس المبادلات الجارية قبل الافتتاح، بنسبة 4,40% في بورصة فرانكفورت، و2,58% في باريس و2,43% في لندن و5,30% في ميلانو.

واضاف بلاسارد "دعونا نتذكر أنه في الأسبوع الماضي، شهدنا أكبر تراجع أسبوعي للأسواق الأميركية منذ آذار/مارس 2020"