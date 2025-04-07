الصين تتعهد بأن تبقى "آمنة وواعدة" للاستثمارات الأجنبية

تعهدت الصين بحماية مصالح الشركات الأمريكية مؤكدة أنها ستبقى "آمنة وواعدة" للاستثمارات الأجنبية رغم تصاعد الحرب التجارية، وذلك بعدما فرضت بكين رسوما جمركية بنسبة 34% على الواردات الأميركية ردا على الرسوم المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نائب وزير التجارة لينغ جي إن "التدابير المضادة الصينية لا تهدف فحسب إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما فيها الشركات الأميركية (في الصين)، بل كذلك إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح للنظام التجاري التعددي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارته الإثنين.

وتدخل الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ في 10 أبريل.

وأدلى المسؤول بتصريحاته أمام ممثلين عن شركات أميركية بينها شركة تيسلا للسيارات وشركة "جي إيه هيلثكار" الطبية المتعددة الجنسيات.

وأضاف أن "أساس مشكل الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة".

ودعا الشركات الأميركية إلى "اتخاذ تدابير ملموسة والحفاظ معا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتشجيع التعاون المتبادل والنتائج التي يخرج منها جميع الأطراف رابحين".