الأسهم الآسيوية تنخفض بأكبر وتيرة منذ 2008



واصلت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعها الحاد الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدّى إلى حالة من العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.. وكانت الانخفاضات في آسيا الأكبر منذ العام 2008.

وقادت بورصة هونغ كونغ الخسائر في المنطقة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 10.37%. كما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» في الصين القارية بنسبة 6.31%.

وفي اليابان، انخفض المؤشر القياسي «نيكاي 225» بنسبة 6.20% ليصل إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، بينما هوى المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 6.50%.

وكانت التداولات في العقود الآجلة اليابانية قد توقفت في وقت سابق من اليوم بعد تفعيل آليات وقف التداول نتيجة تجاوز الخسائر الحدود القصوى المسموح بها.

أما في كوريا الجنوبية، فقد تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.74%، في حين انخفض مؤشر «كوسداك» للشركات الصغيرة بنسبة 4.01%.

وفي أستراليا، عمّق مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» خسائره إلى 3.87%، ليدخل بذلك منطقة التصحيح الفني بعدما سجّل تراجعاً بنسبة 11% منذ أعلى مستوى له في شباط (فبراير) الماضي.

وفي الهند، تراجع المؤشر القياسي «نيفتي 50» بنسبة 3.85% مع بداية التداولات، بينما انخفض المؤشر الأوسع «بي إس إي سينسكس» بنسبة 5.29%.