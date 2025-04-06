«بيوت» و«دوبيزل» تعززان وجودهما في «دبي كوميرسيتي»

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة، والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية، افتتاح شركتي «بيوت» و«دوبيزل» لمركزهما الجديد في المنطقة الحرة، في خطوة تعزز من مساعي الشركتين للتوسع والمساهمة في تطوير قطاع التجارة الرقمية والابتكار العقاري على مستوى دولة الإمارات.

وافتتح المقر الجديد عبد الرحمن شاهين، نائب رئيس أول إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد في دبي كوميرسيتي، وحيدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور ممثلين عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشرطة دبي إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهتين.

ويتكون المقر الجديد من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 45 ألف قدم مربع، حيث يتسع لأكثر من 400 موظف، ما يوفر بيئة حيوية تسهم في تعزيز الإبداع والتعاون والابتكار. وتعكس هذه الخطوة النمو المستمر لبيوت ودوبيزل، بما يعزز مكانتهما الرائدة في قطاعي التكنولوجيا العقارية والإعلانات المبوبة.

ابتكار وتميز

وبهذا الصدد، قال عبد الرحمن شاهين: «يعتبر افتتاح المركز الجديد لبيوت ودوبيزل في دبي كوميرسيتي إنجازاً مهماً يعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والتميز في قطاع التجارة الرقمية، حيث توفر دبي كوميرسيتي بيئة متميزة تساعد الشركات على النمو والازدهار، انطلاقاً من المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية».

وأضاف: «تتميز دبي كوميرسيتي ببنيتها التحتية عالمية المستوى ومنظومتها الحيوية، ما يوفر أساساً متيناً لبيوت ودوبيزل لتعزيز ريادتهما في قطاع تكنولوجيا العقارات. ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على تعزيز ريادة الشركتين، بل تتخطاها لوضع معايير جديدة في مجالات التكنولوجيا والشفافية وتجربة العملاء في دولة الإمارات».

دعم التحول الرقمي

من جهته، قال حيدر خان: «يسعدنا الانضمام إلى دبي كوميرسيتي؛ هذا المقر يمثل بيئة أعمال متكاملة تعزز الابتكار وتسهم في تسريع نمو القطاع الرقمي، وإلى جانب مقرنا الرئيسي الموجود في حي دبي للتصميم، جاء قرارنا في التوسع إلى دبي كوميرسيتي انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الداعمة للاقتصاد الرقمي. ويضم المقر أحدث الحلول التقنية ومساحات عمل متطورة توفر بيئة محفزة للابتكار والتعاون».

وأضاف: «يعد هذا التوسع خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز دور بيوت ودوبيزل في دعم جهود التحول الرقمي في الإمارة، كما يتيح لنا توسيع نطاق العمليات وتعزيز تأثيرهما ودفع عجلة الابتكار في القطاع».

وتسهم ابتكارات بيوت ودوبيزل في مجال التكنولوجيا العقارية في قيادة الجهود الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات. ومن أبرز إنجازات الشركتين في هذا المجال إطلاق ترو إستيميت، وهي أداة تقييم عقاري جرى تطويرها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وخلال سبعة أشهر من إطلاقها، وفرت هذه الأداة المبتكرة أكثر من 200 ألف تقرير، ما يعكس دورها في تمكين الباحثين عن العقارات من اتخاذ قرارات مدروسة من خلال توفير رؤى قائمة على البيانات في الوقت الحقيقي.

كما أطلقت بيوت منصة تروبروكر، وهي ميزة مخصصة تهدف إلى تحديد الوكلاء العقاريين العاملين في دولة الإمارات والتفاعل معهم. وتم منح أكثر من 6.500 وسام على منصة تروبروكر حتى فبراير 2025 تقديراً للمساهمات المهنية للوكلاء العقاريين، ما يعزز الشفافية والتعاون ضمن القطاع.

ويعزز المقر الجديد التزام بيوت ودوبيزل بدعم النمو الإقليمي ويسهم بتوفير فرص العمل. وستصبح مساحة العمل المتطورة الجديدة مركزاً لاستقطاب المهارات في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء، ما يوفر فرصاً مهنية مميزة لأبرز المهنيين في دولة الإمارات، ويشكل محطة مهمة ضمن مساعي الشركتين لتعزيز الابتكار وريادة مستقبل قطاعي تكنولوجيا العقارات والإعلانات المبوبة.