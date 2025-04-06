"دوكاب" تطلق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد خلال "الشرق الأوسط للطاقة"

أعلنت مجموعة "دوكاب"، اليوم إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد لأول مرة في منطقة الخليج، وذلك خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد ينسجم مع معايير الممارسات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاستدامة، ويعكس التزام "دوكاب" بشكل كبير في دعم مشاريع التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وحول العالم.

وأضاف، أن المنتج الجديد يتمتع بمميزات متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز حضور الشركة وتوسعها نحو أسواق عالمية جديدة.

من جانبه قال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في "دوكاب"، إن إطلاق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد يشكل خطوة محورية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في نقل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها؛ وإن هذه الكابلات تتيح لمشغلي المرافق، من خلال دمج أداء كابلات الجهد العالي مع تقنية الألياف الضوئية، من إدارة شبكات الطاقة بكفاءة وأمان ودقة أكبر.

وتسعى "دوكاب" عبر المنتج الجديد إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة الأكثر ذكاءً واستدامةً؛ إذ يجمع كابل الألياف الضوئية عالي الجهد، بين قدرات الجهد العالي وتقنية الألياف الضوئية، ويتم إنتاجه باستخدام 98% من المواد المعاد تدويرها ويعتمد ممارسات تصنيع صديقة للبيئة لتقليل النفايات والتأثير البيئي.