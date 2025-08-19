إطلاق مشروع «فيدا» السكني في دبي

كشفت شركة «أوم» للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد، «فيدا»، في قلب قرية جميرا الدائرية (JVC). يقدم هذا المشروع السكني الجديد شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بمساحات تتراوح بين 679 و2294 قدماً مربعاً موزعة على خمسة طوابق، بما في ذلك شقق في الطابق الأرضي مع حديقة خاصة.

وبدأت شركة «أوم» في بناء المشروع في 5 يوليو من هذا العام، وتخطط لإكماله وتسليمه في الربع الثالث من عام 2027.

وقال ديباك باترا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوم» للتطوير العقاري: «على مدى أكثر من عقدين من الزمن، راقبنا عن كثب تغير تفضيلات المتعاملين وديناميكيات السوق في بيئة العقارات التنافسية في دبي. ومن خلال هذا الإطلاق، نستجيب للرغبة المتزايدة في الحصول على مساحات سكنية تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة. هذا أكثر من مجرد مشروع سكني؛ بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بخلق بيئة تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة. ومع هذا الإطلاق، نستجيب للرغبة المتزايدة في الحصول على مساحات سكنية تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة. هذا أكثر من مجرد مشروع سكني؛ بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بخلق بيئة يكون فيها رفاهية العائلات هي الأساس. على المدى الطويل، نرى في «فيدا» أساساً لرؤيتنا الرامية إلى الارتقاء بحياة الناس».