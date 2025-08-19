سوليتير توسع تغطيتها إقليمياً برحلات شحن جوي بين دبي والكويت



أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي المتخصصة بخدمات الميل المتوسط، والتي تتخذ من دبي ورلد سنترال مقراً لها، عن إطلاق خدمات شحن جوي مجدولة جديدة من مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) إلى مطار الكويت الدولي.



ويمثل مسار الشحن الجوي الجديد توسعاً استراتيجياً نحو السوق الكويتي، يعزز مكانة شركة سوليتير بصفتها عامل تمكين لوجستياً رئيسياً لشركات الشحن وشركات الطيران المتكاملة ومنصات التجارة الإلكترونية في أنحاء الشرق الأوسط وخارجها.



تقوم شركة الشحن الجوي حالياً بنقل مجموعة واسعة من البضائع من وإلى الكويت، بما في ذلك المواد القابلة للتلف والإلكترونيات وشحنات البريد السريع والبضائع العامة والبضائع الخطرة، ما يسلط الضوء على قدرتها على التعامل مع الشحنات المعقدة والحساسة بكفاءة عالية.



وستقوم سوليتير بتشغيل هذا المسار الذي يربط الكويت بمطار آل مكتوم الدولي، والذي يمثل إنجازاً جديداً في إطار مهمة شركة الشحن الجوي التي ترمي إلى ربط طرق التجارة مرتفعة العائدات عبر دول الجنوب العالمي من خلال حلول لوجستية موثوقة وفعالة في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وتركيا، بالإضافة إلى القارة الأفريقية وشبه القارة الهندية ومنطقة آسيا الوسطى.



وعينت سوليتير شركة الحياة إنترناشونال للشحن الجوي، وكيلاً عاماً للمبيعات في الكويت وهو يتمتع بخبرة محلية راسخة، وفرق خدمة تركز على العملاء، وسجل حافل بالإنجازات في عمليات الشحن الجوي.



حلول موثوقة

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: «يأتي إطلاق رحلاتنا المجدولة إلى الكويت في وقت مهم جداً، حيث حصل مشروع مدينة الشحن الجوي الطموح في مطار الكويت الدولي على الضوء الأخضر للمضي قدماً. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الكويت مركزاً لوجستياً رائداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينسجم هذا المشروع بشكل مثالي مع توجه سوليتير لتوفير حلول شحن موثوقة وفعالة، وذلك بفضل ما يتميز به من مرافق حديثة ومتطورة وتركيزه الاستراتيجي على تحقيق نمو مستدام».



فرص جديدة

من جانبه، قال طلال الجري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة المالكة لشركة الحياة إنترناشونال للشحن الجوي، الوكيل العام للمبيعات لشركة سوليتير في الكويت: «نحن سعداء جداً بالتعاون مع سوليتير، لا سيما وأن التزامها القوي بالسرعة والموثوقية وحلول الشحن المتخصصة يتماشى تماماً مع احتياجات السوق الكويتي. وستوفر الشراكة فرصاً جديدة للشركات الكويتية لنقل البضائع بسرعة وكفاءة».

ومع إضافة الكويت إلى شبكة وجهاتها، تواصل سوليتير توسيع شبكتها من رحلات الشحن المجدولة والمستأجرة، والتي تشمل رحلات مجدولة إلى مطار الرياض ومطار البحرين ومطار دكا ومطار هونج كونج ومطار مومباي ومطار تشيناي ومطار كراتشي ومطار إسطنبول بالإضافة إلى خدمات الرحلات المستأجرة إلى مطار أربيل في العراق ومطار أحمد آباد الدولي ومطار بيروت.



وكانت سوليتير قد حصلت أخيراً على شهادة مشغل جوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، ما عزز مكانتها شريكاً موثوقاً في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتشغل شركة الشحن الجوي حالياً أسطولاً يضم 5 طائرات شحن طراز بوينج 800 -737، وتخطط لإضافة ما بين 3 إلى 5 طائرات أخرى بحلول نهاية 2025، مع طموحها بتوسيع أسطولها إلى 20 طائرة بحلول عام 2027. ويدعم هذا التوسع في الأسطول نمو شركة سوليتير المستمر انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي، والتي تبلغ مساحتها 220 ألف قدم مربع.