مفاجآت صيف دبي تطلق أفضل عروض وتجارب الضيافة



تقدم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من أفضل عروض الفنادق بأسعار هي الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، ما يجعل تجربة الضيافة العالمية في متناول الجميع، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بالآلاف من عروض الإقامة الفندقية العائلية الحصرية في أفضل فنادق ومنتجعات المدينة حتى 31 أغسطس.



وصممت عروض هذا العام خصيصاً لتناسب جميع الأذواق والميزانيات، من تجربة الفنادق فئة الخمس نجوم في قلب المدينة إلى المنتجعات الشاطئية والجبلية الخلابة. وساهمت مفاجآت صيف دبي أيضاً في تسريع نمو قطاع الضيافة في المدينة، حيث ارتفعت معدلات الإشغال الموسمية وتفاعل الزوار بشكل كبير بفضل هذه الأسعار التي يتم تقديمها لفترة محدودة. ولا تعد هذه العروض مجرد فرصة للتوفير فحسب، بل تشكل جزءاً من استراتيجية صيفية أوسع تهدف إلى جعل فنادق دبي عالمية المستوى في متناول الجميع.



ومع اقتراب اختتام مفاجآت صيف دبي، فإنه لا يزال أمام العائلات متسع من الوقت لتجربة فنادق فاخرة مع دخول مجاني إلى عدد من أشهر معالم دبي السياحية، وترقيات الغرف، ووجبات إفطار يومية، وغيرها الكثير، ما يجعل فصل الصيف أفضل وقت لاستكشاف كل ما تقدمه دبي.



تجارب مميزة

تقدم أشهر فنادق دبي أسعاراً صيفية استثنائية ومزايا إضافية. ويدعو فندق ذا لانا، دورشيستر كولكشن ضيوفه إلى الاستمتاع بالصيف مع ترقية مضمونة للغرف وفطور يومي من «جين إمبرت» أو فطور شرق أوسطي يتم تقديمه داخل الغرفة أو في مطعم «ريفيرا باي جان إمبرت». ويحتفل فندق بارك حياة دبي بعقدين من الضيافة الفخمة مع ترقيات مجانية للغرف، وتسجيل وصول مبكر، وتسجيل مغادرة متأخرة، وفطور في مطعم «براسيري دو بارك»، وتخفيضات تصل إلى 20 بالمئة في مطاعم الفندق الحصرية، ومشروبات ترحيبية في مطعم «نويبي» مع إطلالات خلابة.



ويتيح فندق جميرا برج العرب الشهير للعائلات فرصة الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 10% على الإقامة لثلاث ليالٍ مع رصيد منتجع ودخول مجاني إلى حديقة وايلد وادي المائية. وفي الوقت ذاته، يقدم فندق أرماني تخفيضات بنسبة 10 بالمئة على أسعار الغرف أو الأجنحة، بالإضافة إلى تذكرتين مجانيتين لدخول المعالم السياحية الشهيرة مثل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، و«كيدزانيا»، ومنصة «سكاي فيو». وينضم فندق ديلانو دبي إلى قائمة العروض مع تخفيضات تصل إلى 25 بالمئة على أسعار الإقامة، وبوفيه فطور يومي، ورصيد للمأكولات، وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخرة، وترقيات الغرف، وتذكرة واحدة لعين دبي لكل شخص مع كل تجربة إقامة.



وجهات عائلية

ويجمع منتجع ومارينا ذا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي بين الغرف التي تم تجديدها حديثاً، والمسابح العائلية، وحديقة الألعاب المائية، ونادي الأطفال، مع تجربة استرخاء للكبار في «ماري باي بوسولا»، وتجربة علاج في «هيفنلي سبا». ويقدم فندق ديوكس النخلة استوديوهات ديلوكس بنظام نصف إقامة بأسعار تبدأ من 570 درهماً. ولرحلة برية لا تنسى، يقدم فندق «جيه إيه حصن حتا» تخفيضات بنسبة 20% على أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات والتجارب المميزة، في ما يقدم منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي عرض «الإقامة لثلاث ليالٍ والدفع مقابل ليلتين» مع إمكانية الدخول إلى المسابح، ومرافق الترفيه العائلية، والحديقة المائية، ونادي الأطفال بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

ولا تزال الفرصة سانحة للاستفادة من هذه العروض المميزة خلال ما تبقى من مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للعائلات الحجز الآن لقضاء عطلة صيفية وصنع ذكريات لا تنسى.



الرعاة الرئيسيون

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.