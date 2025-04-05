صادرات كوريا من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية تسجل مستوى قياسياً جديداً

قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، إن صادرات البلاد من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في الربع الأول في هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي في ظل الشعبية المتزايدة للثقافة الكورية.

وذكرت أن صادرات السلع الزراعية والغذائية بلغت 3.18 مليار دولار أمريكي في المدّة من يناير إلى مارس، من 2.95 مليار دولار في نفس المدّة من العام السابق، لافتة إلى أن هذا يعد أعلى رقم يسجل في الربع الأول من أي عام. وبحسب النوع، ارتفعت صادرات المعكرونة السريعة التحضير بنسبة 27.3% خلال المدّة إلى 343.9 مليون دولار، وارتفعت مبيعات الوجبات الخفيفة بنسبة 5.5% إلى 174.1 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات المشروبات بنسبة 4.5% إلى 156.8 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السجائر الكورية الجنوبية ارتفعت بنسبة 14.5% على أساس سنوي إلى 261 مليون دولار، في حين قفزت صادرات منتجات الصلصة بنسبة 9.1% إلى 101 مليون دولار. وارتفعت صادرات الآلات الزراعية والمواد الكيميائية الزراعية والمواد الأخرى ذات الصلة بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 704.1 ملايين دولار خلال المدّة المذكورة.

وبحسب الوجهة، ارتفعت صادرات الأغذية الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.7% إلى 487 مليون دولار، في حين ارتفعت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنسبة 34.1% إلى 222 مليون دولار. وسجلت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 37.9% إلى 81 مليون دولار.