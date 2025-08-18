الهند تدفع والصين تنجو.. ازدواجية المعايير الأمريكية مع النفط الروسي



أزمت النفط الروسي في مواجهة العقوبات الأمريكية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على كل من يشتري أو يتداول أو يكرر النفط الروسي، كشفت الوجه «المصلحي» للسياسة الأمريكية وقمة المعايير المزدوجة للولايات المتحدة، حيث باتت الهند تدفع الضرائب إذا اشترت النفط الروسي فيما يتم التعامل بلطف مع الصين وتنجو من أي ردات فعل عنيفة. بحسب صحيفة الايكونوميك تايمز



تبرير ازدواجية المعايير.

وفي تبرير واضح وصريح لازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النفط الروسي حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أسعار الطاقة العالمية قد ترتفع إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على الصين بسبب تكرير النفط الروسي، وسط انتقادات لفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الهند لشرائها النفط الروسي.



عقوبات ثانوية

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال روبيو: «إذا فرضت عقوبات ثانوية على دولة ما، فلنفترض أنك استهدفت مبيعات النفط الروسي إلى الصين. حسناً، تقوم الصين بتكرير هذا النفط فقط. ثم يُباع هذا النفط في السوق العالمية، وأي شخص يشتري هذا النفط سيدفع ثمناً أعلى، أو إذا لم يكن موجوداً، فسيتعين عليه إيجاد مصدر بديل له.



مخاوف عالمية

وأضاف روبيو مبرراً ومخوفاً من العواقب: «لقد سمعنا، عند الحديث عن مشروع قانون مجلس الشيوخ المقترح، والذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على الصين والهند، بعض المخاوف من تداعيات ذلك على عدد من الدول الأوروبية - ليس في بيانات صحفية، بل منهم».



قمة ألاسكا

عاد الجدل حول العقوبات ليتجدد في أعقاب اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة. ورغم فشل القمة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وصف ترامب المناقشات بأنها مثمرة، مُقيّمًا إياها بـ «10 من 10».



رسوم ترامب

في وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهند لشراء النفط من روسيا أثرت على قرار موسكو السعي لعقد اجتماع مع واشنطن، إذ كانت البلاد تخسر «ثاني أكبر عميل لها». وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الخميس، قال ترامب: «أعتقد أن لكل شيء تأثيراً»، وادعى أنه عندما قال للهند: «سنفرض عليكم رسوماً، لأنكم تتعاملون مع روسيا وتشترون النفط»، «أخرجهم ذلك عملياً من شراء النفط من روسيا».



لا توقف للنفط الروسي

وقالت الهند الأسبوع الماضي إنها لم توقف شراء النفط من روسيا رداً على تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية، وتواصل الشراء بناء على اعتبارات اقتصادية فقط. بما أن الرسوم الجمركية الباهظة من المرجح أن تؤثر على صادرات الهند غير المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة، والبالغة قيمتها 40 مليار دولار أمريكي، فقد دارت أحاديث حول وقف أو تقليص واردات النفط من روسيا. إلا أن أ. س. ساهني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية (IOC)، أكبر شركة نفط في البلاد، أوضح أنه لا يوجد «توقف» لواردات النفط الروسية، وأن نية الهند مواصلة شراء النفط الروسي لم تتغير. وفي ردها على الرسوم الجمركية الأمريكية، قالت وزارة الخارجية إن استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي.