«دريم دبي» تطلق شراكة مع «تمارا» لتوفير خيارات دفع مرنة للمستخدمين



أعلنت «دريم دبي»، المنصة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن شراكتها الجديدة مع «تمارا»، الشركة المتخصصة في خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة التسوق وتعزيزها، من خلال إتاحة خيار الدفع على أقساط بدون فوائد مباشرة عبر المنصة.

وبفضل الشراكة، سيتمكن مستخدمو «دريم دبي» من التسوّق من مختلف الحملات المتوفرة على المنصة، وتقسيط قيمة مشترياتهم على دفعات متعددة، دون أي رسوم أو فوائد. كل ما عليهم فعله، هو اختيار «تمارا» كخيار للدفع عند إتمام عملية الشراء، للاستفادة من تجربة تسوق أكثر سلاسة وسرعة وشفافية.



حلول مبتكرة

وتعكس الشراكة التزام «دريم دبي» الدائم بتقديم حلول مبتكرة، تسهم في تطوير تجربة المتسوّق، وجعل المنصة أكثر مرونة وجاذبية وملاءمة لمختلف شرائح العملاء في المنطقة، ما يمنحهم الفرصة لتحقيق أحلامهم، والفوز بجوائز قيّمة وتجارب لا تُقدّر بثمن.



وتُعد «تمارا» من أبرز الشركات المالية المبتكرة في المنطقة، حيث ساهمت في إعادة تعريف تجربة التسوّق والدفع من خلال حلول مرنة، تركز على راحة العميل واحتياجاته. وبفضل شراكاتها مع نخبة من العلامات التجارية العالمية، مثل شي إن وجرير وإيكيا ونون وأمازون، أصبحت «تمارا» خياراً موثوقاً للملايين من المتسوّقين في دول الخليج، وعلامة بارزة في مشهد التسوّق العصري.