«ويو بنك» يطلق خدمة التكامل المباشر مع منصة «زيرو»



أعلن ويو بنك، عن إطلاق خدمة التكامل المباشر مع منصة «زيرو» العالمية المتخصصة في دعم الأعمال الصغيرة، لتمكين عملاء «ويو للأعمال» من تبسيط إجراءاتهم المحاسبية من خلال الربط مع الحساب المصرفي، وإعداد التسويات المالية آلياً، والحصول على تحليلات فورية للبيانات المالية، عبر بضع نقرات ضمن تجربة رقمية موحدة.



ويأتي التعاون بين اثنين من رواد الابتكار بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمختصين في مجال المحاسبة عبر تزويدهم بأدوات رقمية تساهم في توفير الوقت وتعزيز جودة القرارات المالية.

ويسهم التكامل بين «ويو بنك» ومنصة «زيرو» في تحسين إدارة العمليات المالية من خلال أتمتة عمليات التسوية المصرفية، وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات، والحد من نسبة الأخطاء، إلى جانب تحسين متابعة التدفقات النقدية عبر مطابقة الفواتير تلقائياً، وتوفير بيانات مالية فورية.



أتمتة العمليات

وقال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ويو بنك: «يسرنا التعاون مع منصة زيرو لتوفير حلول محاسبية مبسطة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات. ويعكس هذا التكامل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية للشركات أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة. ومن خلال أتمتة العمليات المالية، نتيح لأصحاب الأعمال التركيز بصورة أكبر على تحقيق النمو».



تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي منصة «زيرو» يزيد على أكثر من 4.4 ملايين مستخدم حول العالم، وتوفر المنصة أدوات فعالة تساعد الشركات على إدارة حساباتها بشكل رقمي بالكامل.



ويعد هذا التكامل المباشر خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للخدمات المالية في دولة الإمارات، حيث يمكن الشركات من الحصول على تجربة محاسبية متكاملة وسلسة دون الحاجة إلى تدخل يدوي أو وسطاء، بما يعزز من كفاءة العمليات ويمنح المستخدمين تحكماً أكبر في بياناتهم المالية.



رؤية أوضح

وقال كولين تيميس، المدير الإقليمي لمنصة «زيرو» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل التعاون مع ويو بنك خطوة مهمة في مهمتنا لدعم الشركات في دولة الإمارات عبر منحها رؤية أوضح لأوضاعها المالية، وتمكينها من تقليص الأعمال الإدارية والتفرغ لتطوير أعمالها».



ويعكس هذا التعاون التزام ويو بنك المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام للشركات، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الخدمات المالية الرقمية.