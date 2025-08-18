8.7 ملايين دينار كويتي أرباح أجيليتي في الربع الثاني بنمو 196%



أعلنت أجيليتي للمخازن العمومية، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام، وبلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 8.7 ملايين دينار كويتي بزيادة 196% عن الفترة نفسها من العام 2024، وبما يعادل 3.48 فلوس للسهم، وبلغت الإيرادات 36.1 مليون دينار كويتي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.2 مليون دينار كويتي، بزيادة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة 18 مليون دينار كويتي وبما يعادل 7.22 فلوس للسهم، بزيادة 45.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. كما بلغت الإيرادات 73.9 مليون دينار كويتي، بينما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 32.2 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



ووافق مجلس الإدارة وبناءً على التفويض الممنوح في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد 22 مايو 2025، على توزيع أرباح عينية تمثل 20.09% من الأسهم المملوكة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في «أجيليتي جلوبال بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



وتهدف الخطوة الاستراتيجية إلى منح المساهمين حصة مباشرة في شركة عالية النمو، مع تعزيز التداول الحر لأسهم أجيليتي جلوبال بما يدعم سيولة السهم، وقيمته السوقية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة حضور سهم أجيليتي جلوبال في السوق، وتدعم إمكانية إدراجها في مؤشرات الأسهم الرئيسية، ما يؤكد التزام مجلس الإدارة بخلق قيمة طويلة الأجل بما يتوافق مع مصالح المساهمين.



نمو مستدام

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي للمخازن العمومية: «لقد استقر الأداء التشغيلي في الربع الثاني، وتحسن صافي الدخل من العمليات المستمرة على أساس سنوي. وبينما سجلت الشركة خسارة مجمعة ناتجة عن تعديل محاسبي غير متكرر وغير نقدي تماشياً مع متطلبات المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية، إلا أنها لا تؤثر على أساسيات الأعمال. ويظل تركيزنا منصباً على تهيئة أجيليتي للمخازن العمومية. لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز بشكل خاص على الفرص المتاحة في الكويت».