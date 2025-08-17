إطلاق أول محرّك تقييم فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي للاستثمارات العقارية الجزئية

في خطوة نوعية لإحداث نقلة في عالم الاستثمار العقاري عبر دمج التكنولوجيا بملكية الحصص العقارية الجزئية، أعلنت «بريبكو»، المنصّة العقارية التقنية في دولة الإمارات، عن شراكتها مع «أوفالويت»، أوّل وأحدث منصة ذكية في العالم تعتمد على نموذج التقييم الآلي (AVM) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لإطلاق أول محرّك تقييم فوري من نوعه للاستثمارات العقارية الجزئية.

ويأتي هذا الابتكار المبتكر مدمجًا ضمن منصة «بريبكو بلوكس»، وهي منصة للاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات مقرها دبي وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، ما يتيح للمستثمرين الحصول على تقييمات دقيقة وفورية للعقارات سواءً في الملكية الجزئية أو الكاملة، وذلك في غضون 10 ثوانٍ فقط.

وتعتمد تقنية «أوفالويت» المتقدمة على بيانات لحظية ومعايير تقييم عالمية، لتوليد تقارير دقيقة وشفافة وحيادية، ومعتمدة من الجهات التنظيمية المختصة.

وقالت أميرة سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريبكو»: "لقد غيّرت الملكية الجزئية ملامح الاستثمار العقاري، وأصبحت الثقة ترتكز على تقييمات دقيقة وشفافة وسريعة. ومع دمج تقنية «أوفالويت» للتقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «بريبكو بلوكس»، أصبح كل مستثمر يحصل على رؤى فورية قائمة على البيانات. الأمر يتمحور حول تحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية في السوق، وترسيخ ريادة دبي في مجال الابتكار العقاري التقني."

ويأتي هذا التعاون في وقت أصبحت فيه الشفافية وثقة المستثمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليشكّل تحولًا جوهريًا في طريقة تقييم العقارات وبيعها وشرائها، ويعزز من موقع دبي الريادي على خريطة الابتكار العقاري العالمي.

ومن جانبه، قال عمران يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوفالويت»: "تتمثل رسالتنا منذ البداية في ضمان أن تكون التقييمات العقارية فورية وحيادية ومرتكزة على منهجيات علمية سليمة. وبشراكتنا مع «بريبكو بلوكس» فإننا لا نرفع المعايير فحسب، بل ندخل حقبة جديدة من الاستثمار العقاري، حيث تمكّن التكنولوجيا والشفافية كل مستثمر من اتخاذ قرارات أفضل."

منذ انطلاقتها، أتاحت «بريبكو بلوكس» للمستثمرين في أكثر من 200 دولة الوصول إلى استثمارات عقارية متميزة ومنظمة، بدءًا من 2,000 درهم فقط، وجذبت مجتمعًا متناميًا من المستثمرين الجدد وجيل الشباب. واليوم، بفضل دمج تقنية «أوفالويت»، أصبح بإمكان هؤلاء المستثمرين الاستفادة من أدوات تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت في السابق حكرًا على المستثمرين المؤسسيين، مما يسرّع من تحقيق رؤية «بريبكو» في تمكين حرية الاستثمار العقاري للجميع.