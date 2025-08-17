إنجاز مشروع «ذا هيفن» السكني في «مجّان - دبي لاند»

أعلنت شركة «ميراكي للتطوير العقاري» عن إنجاز وتسليم مشروع «ذا هيفن» في منطقة مجّان ضمن «دبي لاند»، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدّد وبما يوازي أعلى معايير الدقّة والجودة في التنفيذ. ويُعد هذا التسليم محطّة محوريّة في مسيرة الشركة ونموّها المستدام.

يقدّم مشروع "ذا هيفن" باقة متنوّعة من المرافق والخدمات التي تم تطويرها بعناية لتلائم متطلّبات الحياة الحديثة وتوفّر تجربة معيشيّة متكاملة للسكان. يشمل المشروع مرافق صحيّة ورياضيّة مخصّصة لتعزيز أسلوب الحياة النشط، إلى جانب مساحات عمل مرنة مصمّمة لدعم الإنتاجيّة وتلبية احتياجات المقيمين العاملين عن بُعد أو أصحاب المشاريع. كما يضم مسبحين منفصلين للكبار والأطفال، ما يوفّر بيئة ترفيهيّة آمنة ومريحة لكافة أفراد الأسرة.

وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «نُهنّئ شركة ميراكي للتطوير العقاري على الإنجاز الناجح وتسليم مشروع ذا هيفن. فهذا المشروع يُجسّد نموذجاً يُحتذى به في جودة التنفيذ وروعة التصميم، ويُعزّز من مستوى الخيارات السكنيّة المتاحة في دبي، بما يتماشى مع رؤيتنا في تطوير مجتمعات حضريّة نابضة بالحياة، مستدامة، وذات جودة معيشيّة عالية.»

أمّا أجاي راجيندران، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ميراكي»، فقد علّق بالقول: «المنزل ليس مجرّد استثمار، بل هو مساحة تبني الفرد، وتجمع العائلة، وتقوّي المجتمع. وفي ميراكي، نؤمن أن كل مشروع هو شهادة حيّة على التصميم الواعي، والجودة الدائمة، والرحلة المتكاملة التي تبدأ حتى قبل تسليم المفاتيح. مشروع ’ذا هيفن‘ يجسّد هذه الرؤية، وأنا فخور بالفريق الذي أنجز هذا العمل بكل التزام وإبداع. نعدكم بمواصلة تقديم مشاريع تتميّز بالجودة، والرقي، وتجربة العميل التي لا تُنسى.»

يُشكّل هذا التسليم خطوة مهمّة في مسار نمو شركة «ميراكي»، ويعكس التزامها المتواصل بتقديم مشاريع عقاريّة ترتكز على الجودة والموثوقيّة. كما يعزّز حضورها كمطوّر يتمتّع برؤية طويلة الأمد ويحرص على تنفيذ مشاريعه ضمن الإطار الزمني المحدّد دون المساس بالمعايير الفنيّة والمعماريّة.