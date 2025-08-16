موانئ سلطنة عمان تحقق نموا في مناولة الحاويات وحركة السفن

حققت موانئ سلطنة عُمان أداء لافتا في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 11.7% في مناولة الحاويات و11.1% في حركة السفن، مع مناولة ما يزيد على 70 مليون طن من البضائع، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وقال مهنا بن موسى بن باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الموانئ الرئيسية "صلالة وصحار والدقم" ناولت ما مجموعه مليونين و427 ألفا و195 حاوية نمطية، مقارنة بمليونين و173 ألفا و508 حاويات في الفترة ذاتها من 2024.

وأضاف أن الموانئ استقبلت 6,586 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 5,930 سفينة في النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي حجم البضائع بلغ 70 مليونا و114 ألفا و527 طنا، بزيادة قدرها 5.2%، فيما استقبلت الموانئ 50,248 مركبة وأكثر من مليونين و694 ألف رأس من المواشي.

ويتزامن هذا الأداء مع إسناد الوزارة لمشاريع حيوية تشمل تطوير خور جراما وتأهيل مرفأي شنة ومصيرة وإنشاء مركز لمعالجة وتخزين الوقود البحري في ميناء شناص، بهدف تعزيز البنية التحتية ودعم مكانة السلطنة كمركز إقليمي للنقل البحري.