الصين تتجاوز 2 مليار كيلوواط في الطاقة غير الأحفورية لأول مرة

أعلن مجلس الكهرباء الصيني، أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر غير أحفورية في جمهورية الصين الشعبية، تجاوزت 2 مليار كيلوواط حتى نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى، ما يمثل 58.8% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في البلاد.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الحكومة الصينية لتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة سجل نمواً سنوياً بنسبة 23.3% في مصادر الطاقة غير الأحفورية، فيما تضاعفت القدرة المركبة منذ بدء تنفيذ “الخطة الخمسية الرابعة عشرة”، محققة نمواً تراكميًا بلغ 103.1%.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت القدرة المركبة لمصادر الطاقة الجديدة – وفي مقدمتها طاقة الرياح والطاقة الشمسية – 1.46 مليار كيلوواط، ما يشكل 42.8% من إجمالي القدرات الكهربائية، بزيادة سنوية قدرها 32.5%، وارتفاع تراكمي بلغ 18.5 نقطة مئوية منذ بدء الخطة.

وتُظهر المؤشرات أن القدرة المركبة للطاقة غير الأحفورية في الصين تخطت حاجز 1 مليار كيلوواط للمرة الأولى في نهاية يونيو 2021، لتواصل ارتفاعها تدريجياً متجاوزة 1.3 و1.4 و1.5 مليار كيلوواط، وصولاً إلى 2 مليار كيلوواط في فبراير 2025.

ويعكس هذا التطور المتسارع التزام قطاع الطاقة في الصين بتنفيذ أهداف “الكربون المزدوج”، عبر تحسين هيكل الطاقة الوطني، وتعزيز تنوع مصادرها، وتسريع التحول نحو نموذج أخضر ومنخفض الكربون، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.