‏XRG" تعزز حضورها العالمي بالاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بحقل "روفوما" في موزمبيق

أعلنت شركة "XRG"، عن استكمال اتفاق الاستحواذ على حصة شركة "غالب" البالغة 10% في امتياز المنطقة 4 من حوض "روفوما" في موزمبيق.

ويعد هذا الاستحواذ الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو 2024، أول استثمار لـ"XRG" في موزمبيق حيث يتماشى مع جهود الشركة لبناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي والمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر ذكاءً واستدامة في قطاع الطاقة.

ويمثل حقل "روفوما" العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتتيح صفقة الاستحواذ الاستفادة من احتياطيات محتملة تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن متري سنوياً، ويتضمن الاستحواذ حصص ملكية في "محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال" العاملة حالياً، ومحطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال "كورال نورث العائمة" و"روفوما البرية".

وأكد خالد سالمين، الرئيس التنفيذي للعمليات في "XRG" ، بهذه المناسبة، أهمية الاستثمار في تطوير حوض “ روفوما ” العالمي في موزمبيق بشكل مسؤول وبنّاء، متطلّعا إلى التعاون مع حكومة موزمبيق، والشركاء، وتبادل الخبرات لخلق وتعزيز القيمة وتسريع عمليات التطوير للوصول إلى أقصى إمكانيات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن هذا الإنجاز المهم سيساهم في تعزيز قدرة ’XRG‘ على توفير حلول في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويعد مشروع محطة "كورال ساوث" لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأول من نوعه في المياه الأفريقية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حيث يستفيد من التكنولوجيا الحديثة، ويركّز بشكل كبير على تحسين كفاءة الطاقة.

أما مشروع محطة "كورالنورث"، فمن المخطط أن يُنتج 3.5 مليون طن متري إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من عملياته البحرية، مع قرب اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" للمشروع، وتتولى شركة "إيني" إدارة هذين المشروعين البحريين.

يُذكَر أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمرحلة الأولى من محطة "روفوما" البرية للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها شركة "إكسون موبيل" ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ "خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية" لها في عام 2025، تبلغ 18 مليون طن متري سنوياً، ومن المخطط أن تعتمد المحطة في تشغيلها على نموذج معياري مبتكر قائم على الكهرباء ليساهم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال.

ويساهم هذا الاستحواذ في تعزيز محفظة الأعمال الدولية الطموحة لـ "XRG" في مجال الطاقة، حيث تسعى الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد عبر التركيز على ثلاث منصات للنمو تشمل الغاز، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.

وتركز إستراتيجية "XRG" طويلة الأمد بشكل أساسي على الغازوالغاز الطبيعي المسال، حيث تنفذ الشركة مؤخراً عمليات استحواذ إستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وموزمبيق، وأذربيجان، ومصر.