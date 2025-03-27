طوكيو تعتزم اتّخاذ "تدابير مناسبة" رداً على رسوم ترامب على السيارات

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الخميس أنّ بلاده تدرس "كلّ الخيارات" المتاحة أمامها لاتخاذ "تدابير مناسبة" ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.

وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو "علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات"، علما بأنّ السيارات تمثّل حوالى ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.

وأضاف أنّ "اليابان استثمرت بشكل كبير وخلقت فرص عمل كثيرة" في الولايات المتحدة و"هذا الأمر لا ينطبق على كل الدول".

وتابع "نحن الدولة الأولى في الاستثمار في الولايات المتّحدة".

واعتبر رئيس الوزراء الياباني أنّ "فهم الرئيس الأمريكي لهذا الأمر يزداد بشكل ملحوظ. لكن هناك أمور مختلفة تحدث، لذلك نحن ندرس كل أنواع التدابير المضادّة، وهي خيارات متاحة أمامنا".

وأدّى قرار ترامب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية.

وقرابة الساعة 00:10 ت غ، تراجعت في بورصة طوكيو أسهم تويوتا بنسبة 3.72%، وميتسوبيشي بنسبة 3.70%، ونيسان بنسبة 3.2%، وهوندا بنسبة 2.77% بعد أن عوّضت الأخيرة قليلا خسارتها التي كانت قد وصلت إلى 3.1% قبل ذلك بدقائق.

وأتت هذه التراجعات بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة على الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض إنّ "ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم"، لافتا إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 أبريل.

وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالى 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).

وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10% من اليد العاملة في البلاد.