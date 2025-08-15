إطلاق علامة iCAUR في الإمارات ضمن استراتيجية شيري للتوسع في الشرق الأوسط

أطلقت مجموعة شيري رسمياً علامتها التجارية الجديدة iCAUR في الأول من أغسطس خلال حفل ضخم أقيم في دبي، معلنة عن دخول استراتيجي بارز إلى سوق الشرق الأوسط. وشهدت الفعالية الإطلاق العالمي الأول لطرازي الدفع الرباعي V27 و03T، إلى جانب الإعلان عن خطة توسعية طموحة تشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

خلال الفعالية، تم الكشف عن سيارتين رياضيتين متعددتي الاستخدامات جديدتين هما V27 و03T، واللتين تعتمدان على أنظمة دفع هجينة من نوع Range Extender (REEV)، توفّر أداءً متميزاً ومدى قيادة طويل لتلبية احتياجات السائقين العصريين. من الناحية التصميمية، تعكس السيارتان خطوطاً مربعة وجريئة تُجسّد فلسفة "J-Style" الخاصة بـ iCAUR، والموجّهة نحو الشباب ومحبي التفرّد في المنطقة.

وتُعدّ V27 أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة إلى كبيرة الحجم من العلامة، تجمع بين ملامح تصميم كلاسيكية ولمسات تقنية عصرية، وتقدّم حضوراً قوياً على الطريق، إذ يتجاوز طولها 5 أمتار وعرضها وارتفاعها نحو مترين. كما توفّر السيارة مدى قيادة استثنائياً دون القلق من نفاد الطاقة، بفضل نظام REEV الذهبي الذي يضمن استقرار الطاقة وكفاءتها حتى في التضاريس المعقدة.

أما 03T REEV، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذكية ومربعة الشكل، مزودة بنظام دفع رباعي ذكي i-AWD يوزّع الطاقة تلقائياً لتحقيق أقصى درجات الثبات. وتتمتع بهيكل من الألمنيوم بالكامل بهندسة متعددة التجاويف، إلى جانب 11 ميزة أمان نشطة لضمان تجربة قيادة ممتعة وخالية من القلق.

تدشين منظومة جديدة قائمة على التصميم المعياري والروبوتات الذكية

كما شهدت الفعالية الكشف عن نظام تخصيص فريد من نوعه، يشمل ثلاث نسخ مميزة من V27: نسخة بيك أب، ونسخة مكشوفة، وأخرى مستوحاة من استكشاف الفضاء. ويأتي هذا التصميم المعياري مع مواصفات تقنية مثل الأجنحة القابلة للفصل، ومصابيح خلفية مُستلهمة من مكعبات LEGO، وأكثر من 100 ملحق "Plug-and-Play" عبر منافذ موحّدة.

كما تم استعراض قدرات الروبوت البشري AiMOGA في سياقات التنقل الذكي ونمط الحياة، مما يُجسّد نموذجاً أولياً لمنصة قابلة للتخصيص تتكامل مع الذكاء الاصطناعي وتدعم تجارب تنقّل ذكية ومخصصة. وهذا يعكس توجه iCAUR الاستراتيجي نحو سوق السيارات الكهربائية للشباب، عبر منصات تقنية قابلة للتطوير وتصميمات تتمحور حول المستخدم.

التوسّع في الشرق الأوسط: شراكات إقليمية تتماشى مع رؤية طموحة في الخليج

وخلال الفعالية، استعرض السيد تشانغ شياولونغ، المدير العام لشيري الدولية في الشرق الأوسط، خارطة الطريق التوسعية للعلامة الجديدة. وقد تم تأمين اتفاقيات نوايا للتعاون مع ثلاث من أبرز شركات التوزيع في المنطقة، ما يمهد الطريق أمام انتشار سريع. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإطلاق في الإمارات وقطر والبحرين قبل نهاية عام 2025، مع خطط للتوسع إلى باقي دول المنطقة لاحقاً.

وقال السيد تشانغ:"نهدف لأن تصبح iCAUR العلامة الأكثر جذباً في سوق السيارات بالشرق الأوسط. كما نسعى لبناء مجتمع نابض يعكس الثقافة المحلية ويحتفي بالتميّز والتصميم المبتكر."

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المركبات المُصدّرة من مجموعة شيري إلى الأسواق الخارجية حتى نهاية يونيو 2025 نحو 5 ملايين سيارة، لتصبح بذلك أول شركة صينية تحقق هذا الإنجاز. وتُعد علامة iCAUR جزءاً محورياً في هذه الاستراتيجية العالمية، حيث تضع الشرق الأوسط في صلب تركيزها، مقدمة للمستهلكين تجربة تنقّل جديدة وذكية ترتكز على الابتكار والإبداع.