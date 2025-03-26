"تبريد" تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 441 مليون درهم لعام 2024

أعلنت "تبريد" الشركة الوطنية للتبريد المركزي،عن موافقة مساهميها خلال اجتماع جمعيتها العمومية، أمس، على توزيع أرباح بقيمة إجماليةتصل إلى 441 مليون درهم بواقع 15.5 فلس للسهم الواحد، يتم توزيعها نقداً بالكامل.

وخلال الأعوام الخمس الماضية، حققت "تبريد"عائدات إجمالية للمساهمين بلغت 96%، من خلال زيادة سعر السهم وتوزيعات الأرباح، وفيعام 2024، سجّلت الشركة إيرادات قياسية وزيادة بنسبة 32% في صافي الأرباح بعد الضرائب.

ترأس الجمعية العمومية السنوية، الدكتور بخيت الكثيري،رئيس مجلس إدارة الشركة، وخلال الاجتماع وافق المساهمون أيضًا على تعيين عضوين جديدينفي مجلس الإدارة، وهما منصور الحامد وجانيس راي لوزادا.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، إن "تبريد" قدمتأداءً ثابتًا وقويًا طوال عام 2024، مستفيدة من الاستثمارات الحكيمة الأخيرة والنهجالمدروس في تطوير الأعمال وتوسيعها، وهي تُعد واحدة من أكثر الشركات استقرارًا في دولةالإمارات، حيث تقدم عوائد ممتازة لمستثمريها سنويًا، ولم تكن توزيعات الأرباح لعام2024 استثناءً لهذا النجاح.

وبدأت تبريد عام 2025 بزخم كبير، حيث جمعت 700 مليوندولار من خلال أول إصدار للصكوك الخضراء الخاصة بها، مدتها خمس سنوات، وأبرمت اتفاقيةامتياز لتأسيس مشروع مشترك جديد مع شركة "دبي القابضة للاستثمارات"، لتوفيرتبريد مستدام لجزيرة "نخلة جبل علي"، أحد أبرز المشاريع العقارية في الإمارات.

كما تتمتع "تبريد" اليوم بميزانية عموميةأقوى من أي وقت مضى، وهناك العديد من الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق، مما يجعلهاخيارًا آمنًا للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.

وخلال عام 2024، أكملت "تبريد" بناء محطتينجديدتين وأضافت 23,576 طن تبريد من التوصيلات الجديدة على مستوى محفظتها في كل من الإمارات،والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومصر، والهند.

كما شهدت "تبريد" نموًا في أحجام الاستهلاكخلال عام 2024، بنسبة 5% لتصل إلى 2.66 مليار طن تبريد في الساعة.