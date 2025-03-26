وزارة الاستثمار و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" تتعاونان لحفز تدفقات الاستثمار الدولي

وقعت وزارة الاستثمار وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاوني يهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للاستثمار.

وجرى التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم من قبل سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وهيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال.

وتوفر الشراكة إطار عمل منظّم يهدف إلى تنظيم قمم استثمارية رفيعة المستوى، وعروض ترويجية، وفعاليات للتواصل، وتسهيل إقامة علاقات مثمرة بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات.

وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة تجسد حرص الوزارة على دعم منظومة الاستثمار في الدولة، وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين الدوليين، لافتا إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تُعد خير دليل على قوة المؤسسات الوطنية، وتجسد أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات المحلية في تمكين تدفقات رأس المال العالمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على الساحة العالمية.

من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، حرص شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال" بصفتها مؤسسة مالية متخصصة على دعم الطموحات الاستثمارية الإستراتيجية لدولة الإمارات من خلال توظيف خبرات الشركة الواسعة، وشبكتها العالمية، وفهمها لحركة الأسواق/ مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات الدولية النوعية وتعزيز ثقة المستثمرين في الدولة على المدى الطويل.

وتنسجم هذه الشراكة مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 في الدولة، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات الرئيسية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار.

وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين عبر توفير بيئة ديناميكية تدعم ازدهار الأعمال.