الهند توسع حضورها في سوق السفر العربي 2025 بدبي

توسع الهند حضورها في دورة سوق السفر العربي للعام 2025، التي ستنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو المقبلين.

وتوقع بيان صدر اليوم، أن تنمو مشاركة الهند للعام الجاري بنسبة 41% على أساس سنوي، مدفوعة بالحضور القوي من العارضين مثل وزارة السياحة الهندية وشركات الطيران "إير إنديا" و"إير إنديا إكسبريس"، والتمثيل المتوسع من مجالس السياحة الإقليمية في جوا وكارناتاكا وماديا براديش وأوتار براديش.

ووفقًا لـ"Future Market Insights"، فإن من المتوقع أن يصل سوق السياحة الخارجية الهندية إلى 55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.4% خلال العقد المقبل.

وتشير أبحاث "إس تي آر" المتخصصة في القطاع الفندقي، إلى أن الهند أصبحت بشكل متزايد واحدة من أكثر أسواق السياحة الخارجية استهدافًا على مستوى العالم، حيث تُكثّف العديد من الوجهات جهودها لجذب المسافرين الهنود.

واستقبلت دبي في عام 2024 الماضي، 3.14 ملايين زائر من جنوب آسيا، حيث شكّلت الهند النسبة الأكبر منهم، ما أسهم بشكل كبير في إجمالي عدد الزوار الدوليين الذين زاروا المدينة والبالغ عددهم 18.72 مليون زائر، بزيادة قدرها ٩% على أساس سنوي.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن عرض الهند الأكبر في سوق السفر العربي لا يقتصر على تسليط الضوء على عروض السفر الغنية والمتنوعة التي تقدمها البلاد، من التجارب الفاخرة ومنتجعات العافية إلى الوجهات الثقافية والسياحة المغامرة، بل إنه بمثابة منصة أساسية لتبادل السفر العالمي، ما يتيح لصناعة السفر الدولية الاستفادة من هذه السوق المربحة.

وسيقام معرض سوق السفر العربي، في دورته الثانية والثلاثين، تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل".

وسيستقبل معرض سوق السفر العربي 2025 أكثر من 2600 شركة عارضة، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الحضور 47 ألف زائر، وسيضم الحدث أكثر من 161 وجهة عالمية، ما يعكس اتساع نطاقه الدولي.