البنك الإفريقي للتنمية يمول 38 مشروعا بكوت ديفوار بقيمة 1883 مليار فرنك إفريقي

أعلن البنك الإفريقي للتنمية أن محفظته بكوت ديفوارشهدت نموا كبيرا منذ سنة 2015 بزيادة تفوق 500 بالمائة حيث تضم المحفظة النشيطة لمجموعة البنك بكوت ديفوار حاليا 38 مشروعا، بغلاف إجمالي بقيمة 1883 مليار فرنك إفريقي.

أعلن ذلك لامين بارو المدير العام لمنطقة غرب إفريقيا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية حسبما نقلته وسائل الإعلام وذلك خلال اجتماع عمل أمس بأبيدجان خصص للمراجعة الرئيسية للمشاريع التي يمولها البنك الإفريقي للتنمية بكوت ديفوار نظمته الحكومة الإيفوارية مع مسؤولين من البنك بهدف تمكين الطرفين من دراسة جميع المشاريع الجارية بطريقة شفافة بهدف ترشيد استخدام التمويل الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية، وتقييم التقدم المحرز، وبالتالي تحديد التحديات الواجب رفعها من أجل تحسين أثر هذه الاستثمارات.

وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يواصل لعب دور رئيسي في تنمية كوت ديفوار، من خلال دعمه لمشاريع لها تأثير مباشر على حياة الملايين من الإيفواريين، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والزراعة.