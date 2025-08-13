«الشارقة الإسلامي» يرسخ ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة

الشارقة - البيان

نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشاً متخصصة بالتعاون مع «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، استهدفت غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي السليم لدى الأطفال، وإكسابهم مهارات عملية في إدارة المال منذ سن مبكر.

وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف مراكز أطفال الشارقة، حيث تم تنظيم 13 ورشة توعوية متخصصة في مراكز الأطفال داخل مدينة الشارقة وخارجها، بمشاركة أكثر من 260 طفلاً تراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 عاماً.

وقد جاءت الورش على شكل جلسات تفاعلية وسط أجواء تعليمية محفزة تجمع بين الفائدة والمتعة، ما أسهم في جذب اهتمام الأطفال وترسيخ الرسائل المالية بأسلوب مبسط وشائق.

التثقيف المالي

وقال حسن البلغوني، رئيس الاتصال المؤسسي وتوعية العملاء في مصرف الشارقة الإسلامي: «في مصرف الشارقة الإسلامي نؤمن بأن التثقيف المالي يبدأ من الصغر، وأن بناء جيل واع مالياً هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، حيث تأتي هذه المبادرات في صميم التزام المصرف بمسؤوليته المجتمعية، وحرصنا الدائم على دعم البرامج التوعوية التي تعزز ثقافة الادخار، وترسخ قيم التخطيط المالي والإدارة الرشيدة للموارد المالية لدى الأطفال».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الورش إلى تقديم محتوى تثقيفي مبسط يمكن الأطفال من التعامل مع المال بوعي ومسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم المالي في المستقبل، ويسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة».

أنشطة تفاعلية

وجاءت الورش بأسلوب مبسط وماتع يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، حيث شملت جلسات توعوية تثقيفية حول مفاهيم الادخار الأساسية تم تقديمها بأسلوب قصصي مبسط يتناسب مع الفئة العمرية، تلاها أنشطة تطبيقية تفاعلية تحاكي سيناريوهات الحياة اليومية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المالية الإيجابية لدى الأطفال.

واختُتمت الورش بفعاليات سحب على جوائز محفزة، لتكريم تفاعل الأطفال، وتحفيزهم على تبني العادات المالية الصحيحة في حياتهم اليومية.

بيئة تفاعلية

من جانبها أكدت نورة الشامسي، نائب مدير مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن التعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي يعكس التزام الطرفين بدعم جهود التوعية المالية للأطفال، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ترسخ مفاهيم الادخار والتخطيط السليم منذ الصغر.

وقالت: «نحرص في (أطفال الشارقة) على بناء جيل واعٍ ومؤثر، يمتلك المهارات الحياتية التي تؤهله لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، وتعد الثقافة المالية جزءاً أساسياً من هذا التوجه، ودائماً ما نقدم برامج تدعم هذا الجانب ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة».

وأضافت: «يعكس هذا التعاون دور المؤسسة في تمكين الأطفال من أساسيات الثقافة المالية مثل تحمل المسؤولية، وإدارة المصروف الشخصي، والتوازن بين الصرف والادخار، من خلال أساليب تفاعلية تناسب فئتهم العمرية، وتسهم في ترسيخ سلوكيات مالية إيجابية تدوم معهم في المستقبل».