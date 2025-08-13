«سرفيو» المملوكة لـ «الاتحاد العقارية» تستحوذ على «هاوس كيبينج» بـ100 مليون درهم

استحوذت «سرفيو»،التابعة لشركة «الاتحاد العقارية» على «هاوس كيبينج» و«هاوس كيبينج دومستيك ووركرز»، بما في ذلك شركتهما الفرعية بـ 100 مليون درهم.

وتُعزز هذه الخطوة أعمال «سرفيو» في خدمات إدارة المرافق في دولة الإمارات والتي تدير مجموعة من المنشآت السكنية والمراكز التجارية والدوائر الحكومية ومرافق الضيافة فيما يبلغ عدد موظفيها 8900 موظف.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «يشكل هذا الاستحواذ نقلةً نوعية في مسار تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام. ويسهم دمج شركة متخصصة في توفير القوى العاملة والعمالة المساعدة ضمن محفظتنا في تعزيز القدرات التشغيلية لـ «سرفيو»، كما يجسد التزامنا بتقديم حلول متكاملة محورها الإنسان استجابةً للمتطلبات المتنامية لعملائنا في مختلف القطاعات».

وتُعد شركة «هاوس كيبينج»، ثاني أكبر مزوّد للخدمات والحلول في هذا المجال بدولة الإمارات، مرتكزةً على محفظة أعمالها القوية وخبراتها الرائدة، فضلاً عن شبكة عملائها الواسعة.

وتواصل الشركة تحقيق أداء مُتميز، بدعمٍ من فريق مُتخصص يضُم 136 موظفاً ضمن عمليات التنظيف ونحو 8700 عامل منزلي، حيث سجلت إيرادات بلغت 221.1 مليون درهم، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 21.4 مليون درهم خلال السنة المالية 2024.

وتتماشى هذه النتائج المالية مع أولويات شركة «سرفيو» الاستراتيجية، والمتمثلة في تقديم القيمة، وتعزيز جودة الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدرات القوى العاملة.

وبموجب اتفاقية الاستحواذ، ستحتفظ شركة «هاوس كيبينج» والشركات التابعة لها بهوياتها التجارية الحالية، مع انتقال ملكيتها التامة إلى «سرفيو» التي ستتولى الإشراف الاستراتيجي الكامل.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة «سرفيو» اعتباراً من أغسطس 2025، حيث سيُسهم بنحو 23% من الإيرادات، إلى جانب تعزيز الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تصل إلى 33%.