مستوى قياسي للمدفوعات الإلكترونية بكوريا الجنوبية خلال 2024

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن حجم المدفوعات الإلكترونية في هذا البلد وصل مستوى قياسيا في العام الماضي، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجارة غير التلامسية. ومن المتوقع أن يصل متوسط حجم المعاملات المالية الإلكترونية اليومية إلى 959.4 مليار وون (657.4 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، بزيادة 9.6% عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي. وتمثل القراءة أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك المركزي في جمع البيانات حول المدفوعات الإلكترونية في عام 2007.

وارتفع متوسط عدد المعاملات المالية الإلكترونية اليومية بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 30.7 مليون في عام 2024.

وتشمل المعاملات المالية الإلكترونية جميع المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بالإضافة إلى المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات السحب المباشر.