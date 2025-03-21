«الفجيرة الوطني» يحصد شهادتي «آيزو» في أمن المعلومات والجودة

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تحقيقه إنجازاً جديداً بحصوله على شهادتي آيزو لمعايير الجودة العالمية، وهما شهادة الآيزو 27001:2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات، وشهادة آيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتحقيق التميز التشغيلي في جميع أنشطته.

وقال ماهيندرا دهيلون، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا في البنك: «يعكس الإنجاز التزام بنك الفجيرة الوطني بتحقيق التميز في مجالات تجربة المتعاملين وإرساء التحول الرقمي الأمثل. وقد قاد فريق حوكمة تكنولوجيا المعلومات عملية الحصول على الشهادات مستنداً إلى خبرته الكبيرة في هذا المجال، مع إسهامات قيمة من مختلف الأقسام مثل أمن المعلومات والتكنولوجيا. كما نعرب عن خالص امتناننا لفريق أمن المعلومات على دوره الحاسم في تحقيق هذا النجاح. ونؤكد على دور هذا الإنجاز في تعزيز إمكاناتنا وإلهامنا للارتقاء بسوية خدمات أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة».

وتشتهر شهادات الآيزو على نطاق عالمي بأنها المعايير الدولية الرائدة لأنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وإدارة المرافق، كما توفر إطار عمل شاملاً وموثوقاً يعزز قدرة الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية مع الحفاظ على أرقى المعايير العالمية من خلال عمليات موحدة ومتكاملة.