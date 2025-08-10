"ديوا" تسجل رقماً قياسياً في عدد محطات التوزيع الجديدة جهد 11 كيلوفولت

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة سجلت رقماً قياسياً في عدد محطات التوزيع جهد 11 كيلوفولت التي دشنتها خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ولفت معالي الطاير إلى أن الهيئة دشنت 924 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال الأشهر الست الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 558 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام الماضي. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 654,456.30 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية. وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتعزيز جاهزية البنية التحتية القوية في دبي لمواكبة الازدهار العمراني والسكاني والاقتصادي غير المسبوق في الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نظراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية الشاملة، نلتزم بتعزيز النموذج الرائد الذي أرسته الهيئة في بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة، تسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040. وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وبتني الابتكار والاستدامة وأحدث التقنيات والبحوث والتخطيط العلمي السليم، أصبحت جودة وتنافسية بنيتنا التحتية من الأفضل عالمياً، حيث تصدّرت الهيئة المراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها. وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتيّ نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2%، مقارنة بـ 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي."

بدوره، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 62 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 64,084 محطة ".