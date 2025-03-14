حماس تعلن موافقتها الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي

أعلنت حركة "حماس" الجمعة، موافقتها على إطلاق سراح جندي إسرائيلي-أمريكي محتجز لديها إضافة إلى جثامين أربعة من مزدوجي الجنسية، في إطار وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين وتجري حاليا في الدوحة مفاوضات لبدء المرحلة الثانية منه.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان إنها تسلّمت الخميس "مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".