رولز-رويس موتور كارز دبي تحصد جائزتَين مرموقتَين ضمن جوائز المؤتمر العالمي لوكلاء رولز-رويس الحصريين

"حقّقت رولز-رويس موتور كارز دبي عدداً من الإنجازات والنجاحات المبهرة خلال العام 2024. وتأتي هاتان الجائزتان المرموقتان، ومنهما جائزة أفضل وكيل عالمي للسنة الثانية على التوالي، لتؤكّدا على التزام الفريق الراسخ بالتميّز والابتكار. فهو يحرص على تصميم تجارب استثنائية تحمل عملاءنا الكرام في رحلة آسرة إلى عالم رولز-رويس الساحر، مما يساهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال السلع الفاخرة. وأنا أفتخر بالجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق والتفاني الذي يُبديه في سعيه الدائم نحو التميّز. ومع انطلاق العام 2025، أنا على ثقة تامّة بأننا سنرتقي إلى آفاقٍ جديدة لنحقّق إنجازات مُدوّية تفوق كل التوقّعات".

ممدوح خيرالله، مدير رولز-رويس موتور كارز دبي

نالت رولز-رويس موتور كارز دبي جائزتَين مرموقتَين في المؤتمر العالمي لوكلاء رولز-رويس الحصريين.

تُمنح هذه الجوائز السنوية تكريماً للأداء المتميّز والإنجازات البارزة في عددٍ من المجالات التي تشمل تحقيق الأهداف التجارية، وتعزيز التواصل مع العملاء، وتوفير خدمات متفوّقة. وتعكس مشاركة رولز-رويس موتور كارز دبي في هذا التكريم التزامها الثابت بتوفير تجربة فريدة محورها العميل، مما يعزز مكانتها الريادية في شبكة الدار العالمية.

حصدت رولز-رويس موتور كارز الجائزتَين التاليتَين ضمن جوائز المؤتمر العالمي لوكلاء رولز-رويس الحصريين:

•tأفضل وكيل عالمي للعام (للسنة الثانية على التوالي)

•tأفضل وكيل للعام في توفير الخدمات لمالكي سيارات العلامة