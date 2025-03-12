يحاول إنقاذ ماسك..ترامب يتسبب في خسارة أصدقائه المليارديرات 162مليار

فيما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار الدعم للمدير التنفيذي لشركة تسلا وحليفه المقرب إيلون ماسك بعد هبوط أسهم شركته لصناعة المركبات الكهربائية بحوالي 45% بتاكيده إنه سيشتري سيارة «تسلا» جديدة، تسببت الرسوم الجمركية والحروب التجارية في خسارة أصدقائه المليارديرات 162 مليار جنيه إسترليني.

أغنى خمسة رجال

وكشفت التقارير المالية عن انخفاض ثروات أغنى خمسة رجال حضروا حفل تنصيب دونالد ترامب بأكثر من 160 مليار جنيه إسترليني بسبب الاضطرابات في السوق الناجمة عن حربه التجارية.

وكان الرئيس الجمهوري المنتصر أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض في 20 يناير في الوقت الذي كانت فيه سوق الأسهم في ارتفاع والثقة في الولايات المتحدة تزدهر.وتأكد المزاج الإيجابي بحضور أنجح أباطرة التكنولوجيا في العالم - إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ، وجيف بيزوس مؤسس أمازون، وسيرجي برين مؤسس جوجل ، ومارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا .

نجوم قاعة الكابيتول

وكان يجلس خلف ترامب في قاعة الكابيتول في واشنطن العاصمة برنارد أرنو، الملياردير الفرنسي الذي يقف وراء إمبراطورية LVMH التي تشمل لويس فيتون وكريستيان ديور وتيفاني.

لا شك أن من أطلقوا على أنفسهم لقب أسياد الكون كانوا يأملون في أن يؤدي ارتباطهم بالرئيس إلى تعزيز أعمالهم وثرواتهم من خلال ارتفاع أسعار الأسهم.

ولكن في حين ارتفعت أسواق الأسهم في الأسابيع التي أعقبت فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر وحتى الجزء الأول من هذا العام، فإن التوقعات الآن مختلفة تماما مع تصاعد المخاوف من الركود وهبوط الأسهم.

صدمة ترامب

أعلن مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون، أن "صدمة ترامب قد زالت"، في حين قال جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في تي دي سيكيوريتيز، إن المزاج تحول "من التفاؤل بشأن النمو إلى اليأس المطلق".

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - وهو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم في الولايات المتحدة - بنسبة 9% منذ ذروته في الشهر الماضي و6% منذ التنصيب

انخفاض مؤشر ناسداك

وفي ليلة الاثنين، انخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 4 في المائة، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2022.

ويعني هذا التراجع أن هؤلاء المليارديرات الخمسة أصبحوا الآن أفقر بـ 162 مليار جنيه إسترليني عما كانوا عليه عندما جلسوا على مقاعدهم في حفل التنصيب، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وكان السيد ماسك - الحليف المقرب لترامب والذي أطلق عليه لقب "الصديق الأول" - الأكثر تضررا بخسائر بلغت 115 مليار جنيه إسترليني مع تراجع أسهم تسلا.

وخسرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الآن أكثر من نصف قيمتها منذ ذروتها قبل أقل من ثلاثة أشهر في منتصف ديسمبر.

المليارديرات الخمسة

وفي المجمل، شهدت الشركات التي يمثلها المليارديرات الخمسة - تيسلا، وأمازون، وألفابت مالكة جوجل، وميتا، وLVMH - انخفاض قيمتها السوقية للأسهم بأكثر من تريليون جنيه إسترليني منذ الافتتاح.

وتتزايد المخاوف بشأن التوقعات مع فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، بينما يهدد أيضا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

هناك مخاوف من أن حرب تجارية عالمية بين أكبر اقتصادات العالم سوف تؤثر سلبا على أرباح الشركات، وترفع الأسعار، وتضر بمستويات المعيشة - بل وربما تدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

موجة من الاضطرابات

ورفض ترامب نفسه استبعاد مثل هذه النتيجة في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع - مما أثار موجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.

حذر إيبك أوزكارديسكايا، المحلل البارز في بنك سويسكوت، من أن الأسواق "تتعرض لضربة شديدة بسبب المخاوف من أن سياسات ترامب التجارية والدولية قد يكون لها تداعيات اقتصادية وجيوسياسية رهيبة في الولايات المتحدة وخارج حدودها".

وأضافت: "تتزايد احتمالات الركود يومًا بعد يوم، وتُقدم الشركات توقعات أكثر غموضًا بسبب الرسوم الجمركية، ويستجيب أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. لقد تبددت آمال ترامب تمامًا".

خسائر كبيرة

يظل إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 233 مليار جنيه إسترليني على الرغم من انخفاض ثروته.

وتبلغ قيمة ثروة بيزوس 167 مليار جنيه إسترليني حتى بعد خسارته 22 مليار جنيه إسترليني في عهد ترامب، بينما انخفضت ثروة زوكربيرج بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني لتصل إلى 164 مليار جنيه إسترليني.

وانخفضت ثروة أرنو بنفس القدر البالغ 4 مليارات جنيه إسترليني لتصل إلى 142 مليار جنيه إسترليني.

ويحتلون المراكز الأربعة الأولى في قائمة بلومبرج للمليارديرات، بينما يحتل برين المركز التاسع بعد أن انخفضت ثروته بمقدار 17 مليار جنيه إسترليني إلى 110 مليار جنيه إسترليني