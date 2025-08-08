2.9 مليار درهم أرباح «ديوا» في النصف الأول بنمو 13.2%

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي"ديوا" أداءً مالياً وتشغيلياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025.

ونمت الأرباح الصافية بنسبة 13.2% لتصل إلى 2.90 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتراجع في صافي تكاليف التمويل بنسبة 15.45% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب التوسع المطرد في خدمات تبريد المناطق من خلال «إمباور». وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 5.3 لتصل إلى 7.0 مليارات درهم، مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعّالة على التكاليف في القطاعات الأساسية، ما يعكس قوة الربحية الأساسية للمجموعة.

ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025 في 17 أكتوبر 2025 حيث حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة.