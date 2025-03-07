2.94 مليار دولار فائض الحساب الجاري بكوريا خلال يناير

سجلت جمهورية كوريا فائضًا في الحساب الجاري للشهر الحادي والعشرين على التوالي في يناير، بدعم من الصادرات القوية والفائض التجاري المتزايد، وفق بيانات بنك كوريا المركزي الصادرة اليوم “الجمعة”.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 2.94 مليار دولار أمريكي في يناير، بعد فائض بلغ 12.37 مليار دولار في الشهر السابق، وفقًا للبيانات التي جمعها بنك كوريا.

وسجل حساب السلع فائضًا بلغ 2.5 مليار دولار، ليسجل فائضا الشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وجاء الفائض مع نمو الصادرات بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 49.81 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.2% إلى 47.31 مليار دولار في الشهر.

وقال بنك كوريا المركزي إنه خلال عام 2024، سجلت البلاد فائضًا في الحساب الجاري قدره 99.04 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة حادة عن الفائض بقيمة 32.82 مليار دولار في العام السابق.